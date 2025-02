Horeca Expoforum 2025, il futuro dell’ospitalità tra innovazione e sostenibilità è di casa a Torino

Il mondo dell’ospitalità si dà appuntamento a Torino per Horeca Expoforum 2025, la manifestazione di riferimento per il settore Ho.Re.Ca. (Hotellerie-Restaurant-Café). Organizzato da GL EVENTS Italia, l’evento torna al Lingotto Fiere da domenica 16 a martedì 18 marzo con oltre 200 espositori e un fitto programma di incontri, competizioni e masterclass. L’Ho.Re.Ca. è un pilastro dell’economia italiana, con quasi 460 mila imprese, di cui il 6,4% in Piemonte. Per rispondere al forte bisogno di innovazione del settore, Horeca Expoforum si propone come piattaforma per far dialogare tradizione e futuro, promuovendo sostenibilità, tecnologia e inclusione sociale attraverso esperienze immersive e opportunità di business.

Espositori e storie di successo: tra tecnologia e inclusione

L’evento vedrà la partecipazione di realtà di spicco come Bob Robotics, che presenta il suo robot per il servizio in sala, e Koppert Cress, con la sua selezione di microgreens per l’alta cucina. Tra le novità, Panatè GliEvitati, un progetto che coinvolge detenuti nella produzione di lievitati artigianali, simbolo di riscatto sociale. Per la prima volta presenti anche marchi come Sfogliagel, Caffè Pascucci e Il Pesto di Prà. Col supporto della Regione Piemonte, un particolare rilievo sarà riservato agli artigiani piemontesi, dando visibilità alle eccellenze locali e consentendo loro di intraprendere strategie capaci di migliorare la loro produzione.

Lavoro e innovazione: Horeca Job e la rivoluzione del recruitment

Un focus speciale sarà dedicato alla ricerca di personale nel settore, con Horeca Job, la piattaforma lanciata nel 2024 per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Dopo il successo della prima edizione, con 6.000 iscrizioni e 900 candidature facilitate, Horeca Job torna con un’innovazione unica in Italia: Mirror, un test psico-attitudinale sviluppato con Idea Management. Questo strumento integra l’intelligenza artificiale con un’analisi delle predisposizioni personali, offrendo un matching più preciso e migliorando il processo di selezione. Una risposta concreta alla carenza di candidati, che rappresenta una delle sfide più critiche per le imprese del settore.

Networking, competizioni e formazione: un evento per ispirare il futuro