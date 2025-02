All'Usd Pro Grugliasco la 25esima edizione della prestigiosa “Gru d’oro”

A tarda sera di giovedì 30 gennaio, nei locali espositivi de La Nave, all'interno del parco culturale Le Serre, si è svolta la premiazione della “Gru d’oro 2024”, giunta alla 25ª edizione. A vincerla l’Usd Pro Grugliasco, l’associazione sportiva di bocce che nel 2024 ha compiuto 100 anni dalla sua fondazione.

La motivazione scritta e consegnata dagli organizzatore del Premio l’associazione Cojtà Gruliascheisa e dal sindaco Emanuele Gaito, è proprio l’aver dato lustro alla città di Grugliasco, dove per 100 anni è stata un punto di riferimento con la sua costante presenza sul territorio che ne ha fatto un polo per lo sport e le attività ricreative; con la sua attività agonistica che le ha permesso di portare il nome di Grugliasco nel Paese e oltre confine con vittorie nazionali e internazionali; con l’impegno applicato nella sua attività, incentivo, ad esempio per tutti i concittadini.

La società di bocce Usd Pro Grugliasco ha sede in via Leonardo Da Vinci, a Grugliasco, Un secolo di storia, tanti grandi campioni e migliaia di appassionati che si sono sfidati, dai primi anni '70 su questi campi subito fuori il centro abitato e, prima ancora, dal 1924, nel centro cittadino, in via San Rocco.

Gli associati sono circa 120, tre squadre di dilettanti B, C e D che militano nei campionati in tutti i livelli. E non è facile gestire risorse umane e finanziarie per oltre un secolo, oltre, ovviamente agli ottimi risultati sportivi ottenuti fino ad oggi. L'Usd Pro Grugliasco ce l'ha fatta grazie ai presidenti che si sono succeduti, merito del loro impegno e della loro passione per questo sport e per questa società. Da 100 anni la Bocciofila è un luogo di aggregazione, sport e inclusività.

«Frequentiamo la Bocciofila da quando avevamo 15 anni - dicono alcuni storici soci dell'Usd Pro Grugliasco -. Negli anni abbiamo cercato di renderla un posto per tutti, per i giovani come per gli anziani, e ce ne siamo presi cura aggiungendo spazi verdi e servizi di ristorazione per facilitare le iniziative sociali e sportive».

Negli anni la Bocciofila ha saputo evolvere per continuare a rispondere ai bisogni di coloro che amano frequentarla. Oggi i campi da bocce sono stati riqualificati, sono cambiati alcuni soci, i presidenti, ma il sentimento di comunità è rimasto invariato.

Da qualche anno, il nuovo Presidente è Sergio Alineri, campione interregionale e nazionale che ha preso in mano le redini della Bocciofila affiancato dall’esperienza di alcuni dei soci più affezionati, per trasformarlo in un luogo dove tutte le età possono incontrarsi. «Per noi è un onore ricevere il Premio della Gru d’oro proprio alla conclusione dei festeggiamenti che hanno ricordato, durante tutto il 2024, i 100 anni della nostra società - afferma il presidente Alineri -. Con questo premio abbiamo coronato un anno particolare per l'Usd Pro Grugliasco, ricordando i sacrifici dei nostri nonni e successivamente dei nostri padri che l'hanno resa la più vecchia società sportiva di Grugliasco».

Quest’anno i segnalati per il premio sono stati: Boxe Grugliasco “Domenico Scorda”, Carla Bronzino, Coro Cantintondo, Cristina e Gesualdo Scollo, Foto Mazzotta, Vivai Gramaglia, New Danceland, Pallacanestro Grugliasco, Domiziano Pontone, Lorenzo Uglietti, l'Usd Pro Grugliasco.

La serata è stata allietata dagli interventi musicali dell'Agamus Big Band e dalla proiezione del filmato della partecipazione degli Sbandieratori e musici di Grugliasco alla cerimonia di apertura delle Universiadi.

Durante la festa si è svolta anche l’apertura del “Carlevé gruliascheis” con la consegna, da parte del sindaco delle chiavi della città a la Bela Parpoijna e Monsù Ravanin, Giacometta e Giandouja.