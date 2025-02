Seconde case: Unione Montana Alta Valle di Susa valorizza il patrimonio immobiliare con “Mountains For Future"

L'Unione Montana Alta Valle di Susa appoggia il progetto “Mountains For Future 4F”, un'iniziativa promossa dalla Fondazione , realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Management dell’Università di Torino e con il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino, che ha l'obbiettivo di valorizzare il patrimonio immobiliare sotto utilizzato, attraverso la promozione di uno sviluppo sostenibile per soddisfare esigenze attuali e future dei territori. Un interessante contributo arriva su questo tema dagli amministratori. Thomas Martin, assessore in Unione e ad Oulx: "Il progetto parte dalla considerazione che c'è un patrimonio immobiliare datato da rimettere a posto e una certa mancanza di posti alberghieri. Se si riesce ad ingenerare un circolo economico che permetta ai proprietari di investire e al circuito turistico di avere maggiore spazio di accoglienza è un bene per tutta l'alta Valle. Il progetto seguito da Avato che l'Unione appoggia convintamente può essere un volano positivo per tutti i comuni anche i più piccoli". La voce dei comuni più piccoli è quella ad esempio di Exilles, comune con grandi possibilità legate al Forte, e una storicità di accoglienza. Il sindaco Roberto Segafredo spiega: "Noi abbiamo un centro storico a tratti degradato o abbandonato. È uno spazio urbanistico che può essere una grande occasione perchè ricco di fascino e non così distante dalle realtà sportive invernali dell'alta Valle. La quiete del borgo e le temperature fresche in estate possono essere due specifiche per chi vive in città e cerca uno spazio sia per lo svago che per lavorare in smart working. Una possibilità di recupero è fattibile sotto il cappello dell'Unione e di questo interessante progetto". Federico Ragalzi, sindaco di Meana, porta la sua esperienza nel dibattito. "Il Comune di Meana ha nel suo territorio tanti immobili costruiti, sia per turismo che come abitazione principale, tra gli anni Settanta e Ottanta che hanno necessità di essere riqualificati. Un possibile futuro è l'uso come seconde case sia per turismo che per chi cerca alloggi con affitti più contenuti che potrebbero essere una soluzione congeniale per alcuni lavoratori del distretto turistico dell'Alta Valle che non possono permettersi affitti più alti, ma stessa cosa potrebbe prefigurarsi per docenti che con supplenze annuali si devono trasferire da altra regione per insegnare nelle scuole dell'Alta Valle . Il vantaggio di Meana è la vicinanza ai servizi, il passaggio del treno, e il contesto montano che soprattutto in estate e nei periodi caldi, rendo l'area più vivibile. L'iniziativa Mountains For Future potrebbe portare la riqualificazione funzionale degli immobili, anche l'uso di materiali e arredi, e quindi in ultimo la creazione di un'offerta turistica integrata che metta in risalto le peculiarità del nostro territorio".--