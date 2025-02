Santa Maradona 20 anni dopo, la sceneggiatura del film diventa un libro a sostegno di Candiolo

Sono trascorsi più di vent’anni da quando al cinema usciva Santa Maradona, il film diventato di culto di una generazione diretto da Marco Ponti e girato interamente a Torino. Protagonisti erano Libero De Rienzo, Mandala Tayde, Anita Caprioli e Stefano Accorsi.

L'annuncio su Instagram

Ed è proprio quest’ultimo a lanciare su Instagram la nuova iniziativa per festeggiare il traguardo dei vent’anni: "Abbiamo deciso di pubblicarne la sceneggiatura originale, riproducendo esattamente quella che usavamo sul set (uguale uguale, rilegata con bulloncini e scotch), con tutte le note, gli appunti, gli schemi per le inquadrature, le scene scritte a mano all’ultimo momento”. Un progetto che ha un risvolto sociale: “Lo facciamo per sostenere la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e le attività di cura e ricerca sul cancro dell’Istituto di Candiolo - IRCCS, al quale andranno il 100% dei proventi”. Tutto sarà certificato nel dettaglio specifica l’attore.

Foto, bozzetti, schede e memorabilia

Decine di foto, anche inedite, ma anche bozzetti dei costumi, il moodboard, le schede dei personaggi e un po’ di memorabilia sorprendenti.

Il libro sarà stampato in edizione limitata e autografata per circa 300 copie. All’interno si troveranno anche otto fotogrammi originali del film in formato 35mm.

“Quando sarà presentato il libro - scrive ancora Accorsi - faremo anche una mini asta per la stessa causa, di alcuni ricordi del film”. Tra questi anche la maglia di Bart indossata da Libero De Rienzo, venuto a mancare nel 2021.