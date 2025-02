Esplode il mercato degli AI Agent token: Griffain +70! MIND arriva 5 milioni di dollari in presale

Il segmento dell’intelligenza artificiale all’interno del mercato delle criptovaluta sta vivendo una crescita esplosiva, trainato dall’interesse crescente per le applicazioni nella blockchain.

Nonostante il calo del mercato causato dai dazi di Donald Trump, il segmento dell’IA è in crescita, con Artificial Superintelligence Alliance (FET) è cresciuto del 4% nelle ultime 24 ore, arrivando a un valore di 0,7897 dollari.

Anche Virtuals Protocol (VIRTUAL) ha visto una crescita del valore, con un aumento del 4,49% che ha portato il token a 1,47 dollari.

Tuttavia, sono gli AI Agent ad aver goduto di un aumento notevole. Si tratta di progetti che mirano a sviluppare agenti intelligenti capaci di interagire con utenti e sistemi in modo autonomo, ottimizzando processi e offrendo soluzioni avanzate per diversi settori, dalla finanza alla gestione dei dati.

Griffain, un AI Agent creato per le applicazioni blockchain, ha goduto di una crescita del 70%, arrivando a 0,2414 dollari.

Mind of Pepe, un AI Agent basato su una meme coin, ha raccolto più di 5 milioni di dollari in presale, attirando i trader grazie alle sue funzioni e alla sua accessibilità.

Griffain: innovazione nell’intelligenza artificiale decentralizzata

Griffain si distingue per il suo approccio innovativo alla decentralizzazione dell’intelligenza artificiale. Il progetto mira a creare un ecosistema basato su AI che consente interazioni autonome, sicure ed efficienti tra utenti e applicazioni blockchain.

Grazie a una governance avanzata e a strumenti AI-driven, Griffain promette di rivoluzionare la gestione delle risorse digitali e migliorare l’esperienza complessiva degli utenti nel settore crypto.

Uno degli elementi chiave di Griffain è il suo algoritmo di apprendimento automatico, che ottimizza l’efficienza delle transazioni sulla blockchain riducendo i costi e migliorando la scalabilità.

Il progetto prevede una serie di strumenti di intelligenza artificiale integrati, che permettono agli utenti di automatizzare strategie di trading e gestione patrimoniale.

La sua architettura modulare consente di integrare diverse applicazioni AI, rendendolo un hub centrale per lo sviluppo di agenti intelligenti su blockchain.

Il token nativo GRIFFAIN volge un ruolo essenziale all’interno del sistema di governance della piattaforma, consentendo agli utenti di partecipare a decisioni chiave, per influenzare lo sviluppo e l’evoluzione di Griffain.

MIND of Pepe: intelligenza artificiale unita a una meme coin

MIND of Pepe è un altro progetto che sta attirando l’attenzione dei trader appassionati di intelligenza artificiale.

Attualmente in fase di presale, MIND of Pepe ha raccolto più di 5 milioni di dollari, con la proposta di un AI Agent accessibile tramite l’acquisto della meme coin MIND.

Infatti, il progetto unisce l’intelligenza artificiale con il divertimento dei meme basati su Pepe The Frog, creando un ecosistema decentralizzato in cui gli utenti possono interagire con un AI Agent capace di svolgere diverse funzioni.

In generale, l’idea alla base del team di MIND of Pepe è rendere l’AI accessibile e divertente, integrando funzionalità avanzate di machine learning con un approccio ludico e virale sui social network.

Ciò che distingue Mind of Pepe è il suo innovativo sistema di ricompense basato su interazioni con il suo AI Agent, in grado di offrire risposte personalizzate e contestualizzate in base alle richieste degli utenti.

Il progetto sfrutta l’intelligenza artificiale per analizzare trend di mercato, generare contenuti sui social network e persino creare nuovi token, garantendo l’accesso anticipato alle loro presale agli utenti di MIND of Pepe.

Mind of Pepe integra anche strumenti di trading automatizzato e analisi predittiva basati sull’AI, offrendo valore tangibile ai suoi utenti.

Per poter accedere all’AI Agent di Mind of Pepe, occorre comprare il token MIND, attualmente venduto a un valore di 0,0032532 dollari. I trader possono mettere i MIND acquistati in staking sin dalla presale, in modo da ottenere ricompense passive in base all’APY.

