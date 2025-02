Prevenzione delle infezioni parassitarie: cosa c'è da sapere

La prevenzione delle infezioni parassitarie è un insieme di misure volte a prevenire l'infezione umana da parassiti come elminti (vermi), protozoi (giardia, amebe) e altri.

Le infezioni parassitarie possono provocare diverse malattie, da disturbi lievi a gravi danni agli organi. Pertanto, conoscere e seguire le regole della prevenzione è estremamente importante per mantenere la salute.

Di seguito vi illustreremo le principali modalità di infezione da parassiti e gli efficaci metodi di prevenzione.

Le principali modalità di infezione da parassiti

Le infezioni parassitarie non sono solo vermi che si possono “prendere” accarezzando un animale per strada. Le principali vie di infezione da parassiti sono:

Alimentazione (fecale-orale): attraverso cibo e acqua contaminati, mani non lavate, mosche, contatto con animali infetti;

contatto domestico: attraverso oggetti di casa, biancheria da letto, giocattoli, contatto con una persona infetta;

trasmissibile: attraverso la puntura di insetti succhiatori di sangue (zanzare, moscerini, zecche);

percutanea (attraverso la pelle): attraverso il contatto con suolo o acqua contaminati, attraverso la puntura di insetti le cui larve penetrano nella pelle.

Alcune infezioni parassitarie possono comparire immediatamente, altre dopo molto tempo. Il modo più efficace e sicuro per proteggersi da queste infezioni è seguire le misure di sicurezza e prevenzione.

Misure di prevenzione di base per le infezioni parassitarie

La prevenzione delle infezioni parassitarie comprende diverse indicazioni.

Igiene personale. È necessario tagliare le unghie, lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima e dopo essere andati in bagno, a contatto con animali (compresi quelli domestici), prima e dopo aver cucinato. È inoltre necessario pulire regolarmente gli spazi di lavoro e di vita, effettuare trattamenti antiparassitari per gli animali domestici.

Igiene degli alimenti. Frutta, verdura e bacche devono essere lavate accuratamente prima di essere mangiate. Carne e pesce devono essere bolliti o fritti fino a cottura ultimata, bere solo acqua imbottigliata o bollita e non lasciare il cibo all'aperto (soprattutto in estate).

Prevenzione dell'infezione attraverso il suolo e l'acqua. Non fare il bagno in corpi idrici non controllati, soprattutto se con acqua stagnante. Quando si lavora in giardino, indossare guanti e lavarsi accuratamente le mani dopo aver terminato il lavoro.

Controllo dei vettori. Quando si è all'aperto, utilizzare repellenti per proteggersi dalle punture di insetti. È inoltre opportuno installare zanzariere e, se si trova un luogo in cui si riproducono gli insetti, contattare il servizio competente per la disinfestazione.

Profilassi farmacologica per le infezioni parassitarie

In alcune situazioni, i metodi di prevenzione “casalinghi” possono essere inefficaci o addirittura non efficaci. Così, ad esempio, se si riscontrano parassiti in uno dei membri della famiglia, il medico può consigliare di sottoporre il resto della famiglia a profilassi medica.

Per la prevenzione delle infestazioni da vermi si utilizzano soprattutto farmaci a base di derivati benzimidazolici, pyrantel e altre sostanze. Per la prevenzione della malaria si possono utilizzare farmaci del gruppo delle tetracicline, dei nitroimidazoli, dei lincosamidi e altri.

Attenzione: i rimedi farmaceutici per i parassiti sono tossici, hanno un gran numero di controindicazioni e peculiarità d'uso, quindi possono essere prescritti solo da un medico. È severamente vietato utilizzarli per la prevenzione solo di propria iniziativa.

Tuttavia, esistono anche mezzi di prevenzione meno tossici e pericolosi. Per esempio, sono efficaci contro alcuni parassiti i decotti di assenzio e di finocchio - ma anche questi rimedi erboristici hanno delle controindicazioni (per esempio, il finocchio può provocare un aborto spontaneo in gravidanza). Vale quindi la pena di menzionare un rimedio da farmacia come Parasites 12. Si tratta di un rimedio naturale che contiene 12 componenti efficaci e di comprovata efficacia. Oltre all'effetto antiparassitario, l'assunzione dell'integratore aiuta a eliminare i disturbi del tratto gastrointestinale e favorisce il ripristino della microflora intestinale.

Importante: qualsiasi mezzo per la prevenzione e il trattamento delle infezioni parassitarie può essere prescritto solo da un medico dopo aver determinato l'agente causale. Non auto-medicarsi, può essere pericoloso per la salute.

Durante il corso di prevenzione, è necessario seguire scrupolosamente tutte le raccomandazioni di un medico specialista circa la frequenza di assunzione del rimedio e la durata del corso.

Siate sani!