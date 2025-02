Cantine e garage nel mirino dei ladri: "Qui abbiamo tutti paura degli abusivi" [FOTO]

Garage ricoperti di immondizia, che a una prima occhiata sembrano quasi abbandonati, e cancelli vandalizzati al parti delle porte delle cantine. E poi estintori smontati o svuotati, rifiuti anche tra le parti comuni e luci saltate. E' un vero e proprio palazzo da incubo quello che si presenta al civico 45 di via Roveda, a Mirafiori Sud. "Siamo vittime degli abusivi" raccontano gli inquilini che si nascondono dietro l'anonimato. Qui la paura è tanta. "Nel weekend arrivano pure i parenti e fanno la brace in cortile. E nessuno li manda via".

Citofoni rotti e vetri spaccati

Entrare è un gioco da ragazzi, soprattutto se il portone è aperto. I citofoni - ricorda un cartello con una data inquietante (2017) - non funzionano. E poi i vetri rotti, forse figli di raid vandalici o di qualche rissa tra le famiglie abusive. "Sono cinque e non ci lasciano vivere, ci minacciano se li denunciamo" racconta un uomo. Anche le buche delle lettere sono state devastate dal passaggio degli incivili. "E quelle aggiustate le hanno messe in sicurezza gli inquilini".

Cantine e box

Non si fermano nemmeno i furti nei box auto e nelle cantine. I balordi hanno approfittato di un cancello aperto (in quanto rotto) per entrare di notte nel comprensorio e scendere nei garage, dove si accede facilmente ad alcuni scantinati. Brutta la sorpresa al mattino seguente: con porte divelte, alcune spaccate, e locali messi a soqquadro. Una decina sono state le cantine prese di mira. Tra scatoloni buttati alla rinfusa, armadietti aperti, oggetti sparsi e tanti danni, soprattutto alle serrature. La replica