La cultura al servizio della salute con “Musei per UGI”

L'arte e la cultura si confermano alleate preziose della salute grazie al progetto “MUSEI per UGI”. Nato dalla collaborazione tra l’UGI – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ODV - e l'Associazione Abbonamento Musei, coinvolge 19 Musei presenti sul territorio metropolitano che offrono gratuitamente attività culturali, ludiche e di intrattenimento alle famiglie con un figlio malato di tumore assistite dall’Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ODV.

Il legame tra cultura e salute – si è sottolineato nella conferenza stampa di presentazione avvenuta oggi presso UGIDUE in corso Dante - è riconosciuto anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che sottolinea il valore delle attività culturali come strumento per migliorare la qualità della vita. Con questa iniziativa l’Associazione Abbonamento Musei si impegna a promuovere la fruizione delle collezioni museali anche da parte dei più fragili, rendendo l’esperienza culturale accessibile e inclusiva.

Sono 19 i musei del territorio metropolitano torinese che hanno deciso di aderire, offrendo l’ingresso gratuito alle loro collezioni e, in alcuni casi, consentendo visite al di fuori degli orari istituzionali per garantire un ambiente sicuro ed accogliente ai pazienti più fragili.

L’iniziativa non si limita alla semplice visita museale. L’Associazione Abbonamento Musei, in collaborazione con UGI, coordina attività in presenza e online che rispondono alle specifiche esigenze delle famiglie. Le visite sono suddivise per permettere spiegazioni differenziate per genitori e figli, mentre i laboratori dedicati, alcuni dei quali organizzati a Casa UGI, arricchiscono l’esperienza dei più piccoli e degli adolescenti.

Per i bambini e gli adolescenti ospedalizzati in cura all’ospedale Regina Margherita di Torino o fuori terapia impossibilitati a partecipare di persona, l’offerta si estende con laboratori online, permettendo un coinvolgimento attivo anche a distanza.

"Questa collaborazione - ha dichiarato la professoressa Franca Fagioli, Direttore del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino dell'ospedale Regina Margherita di Torino - rappresenta un’opportunità preziosa per i bambini e i ragazzi che stanno affrontando un percorso di cure oncologiche, perché consente loro di partecipare ad attività culturali e ricreative che stimolano gli aspetti vitali e li aiutano a ritrovare un contatto con la normalità. Le esperienze artistiche offrono ai nostri ragazzi momenti di svago, apprendimento e connessione emotiva che contribuiscono al loro benessere durante un periodo così complesso. Il punto di forza di questa iniziativa risiede nel suo carattere inclusivo, permettendo anche ai pazienti immunodepressi di prendere parte ad iniziative culturali in totale sicurezza".

Emma Sarlo Postiglione, segretario generale dell’UGI, ha dichiarato: “Quale è il significato di questa collaborazione? Cosa implica? Quali sono i risultati? Il significato è che i Musei del territorio torinese sono aperti alla collaborazione con Istituzioni pubbliche e private che hanno come missione la crescita culturale dei bambini e dei ragazzi. Ma c’è di più, in questo caso parliamo di una popolazione particolare, abbiamo a che fare con soggetti che, a causa della malattia, sono per lungo tempo fuori dalla comunità dei pari e proprio a loro, con intelligenza e generosità, viene offerta l’occasione di rimediare alla situazione di esclusione e carenza di stimoli che si trovano a vivere. La capacità dell’UGI di collaborare con le Istituzioni culturali del territorio in cui opera fa sì che si possano concretizzare prestazioni di alta qualità a favore dei nostri bambini, i ragazzi e le famiglie, con il risultato che, sia i residenti che coloro che si trovano temporaneamente a Torino, provenienti da altri luoghi in Italia e all’estero, potranno godere di una occasione di crescita culturale, di una conoscenza del Paese e della città in particolare, di una apertura ad interessi storici, artistici e scientifici che porteranno con sé per tutta la vita, ovunque andranno”.

“Quando UGI ci ha contattato per collaborare nella messa a sistema di un percorso già avviato abbiamo risposto con entusiasmo”, dichiara Simona Ricci, Direttrice dell’Associazione Abbonamento Musei. “Questa iniziativa si inserisce per l'Associazione nel solco delle attività che riconoscono alla partecipazione culturale un ruolo importantissimo come elemento di costruzione di benessere e di qualità della vita. Ci auguriamo che ai 19 musei aderenti se ne possano aggiungere altri in modo da arricchire sempre di più la proposta per famiglie e bambinə”.

“Poter godere di questo tipo di opportunità fa la differenza, la fa per i bambini come anche per le famiglie - afferma l’assessore alle Politiche sociali Jacopo Rosatelli -. Questa iniziativa sottolinea l’importanza della collaborazione tra realtà diverse che sinergicamente lavorano per offrire opportunità positive a chi vive la malattia. C’è chi dice che con la cultura non si mangia, ma non è così. Con la cultura si mangia, si ama, si sogna, e anche in situazioni di grande difficoltà è molto importante coltivare la speranza e la consapevolezza che anche da queste può nascere qualcosa di buono. Come Città di Torino siamo quindi orgogliosi di avere iniziative come questa. Un grazie quindi a UGI, all’associazione Abbonamento Musei e a tutte le energie e intelligenze qui presenti”.

Di seguito viene riportato l’elenco dei Musei aderenti:

* Castello di Rivoli

* Fondazione Cosso - Castello di Miradolo

* Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

* GAM Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino

* Gallerie d’Italia di Torino

* Infinito Planetario di Torino

* La Venaria Reale

* MAO Museo d’Arte Orientale

* MAUTO Museo Nazionale dell’Automobile

* Museo della Frutta Garnier Valletti

* Museo di Anatomia Umana Luigi Rolando

* Museo di Antropologia Criminale Cesare Lombroso

* Museo Egizio

* Museo Lavazza

* Museo Nazionale del Cinema

* Museo Nazionale del Risorgimento Italiano

* Museo Regionale di Scienze Naturali

* Palazzina di Caccia di Stupinigi