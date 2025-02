Club Silencio per Sanremo: la serata cover alle Ogr Torino

Venerdì 14 febbraio dalle 20 l’associazione Club Silencio e le OGR Torino presentano il Watch party del festival più amato d’Italia: una serata evento per vedere tutti insieme la Serata Cover di Sanremo 2025.



Il palco della Sala Fucine delle OGR Torino verrà calcato da diversi ospiti speciali mentre Davide D’urso, giovane attore comico torinese con più di un milione di like su TikTok, e Beba, artista della scena urban che ha collaborato, tra gli altri, con Lazza e Salmo, faranno le veci di Carlo Conti. I duetti del Festival di Sanremo saranno accompagnati dal commento live di Torino Comedy Lounge, con i comici Pippo Ricciardi, Antonio Piazza ed Emanuele Tumolo, e dallo spettacolo di cabaret queer più famoso in città, The Nerve, con le drag queen Utopika, Croce e Mary Jane Hoeland.