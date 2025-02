Musica Regina in Villa: la nuova edizione a tema Connessioni con 20 artisti ospiti

Partito il countdown per il “Musica Regina in Villa” International Music Festival in programma a Torino dal 28 giugno al 5 luglio nella residenza sabauda - patrimonio Unesco - di Villa della Regina. Una location d’eccellenza per un appuntamento che nel tempo ha acquisito sempre maggiore peso all’interno del cartellone culturale estivo del capoluogo piemontese, arrivando lo scorso anno a contare un pubblico di oltre 3.000 spettatori.

Per il quarto anno consecutivo sotto la direzione artistica del pianista concertista Francesco Mazzonetto – che dell’evento è anche ideatore - il Festival è organizzato dall’Associazione Apeiron in collaborazione con l’Associazione “Amici di Villa della Regina” e come per le precedenti edizioni si fonda sul tema delle “Connessioni”: nuove connessioni che grazie a questa occasione si instaurano tra i 20 artisti presenti sul palco nelle diverse serate, ma anche tra generi musicali e tra generazioni.

“Oltre l’importante aspetto performativo, il Musica Regina in Villa International Music Festival vuole far riscoprire, attraverso la grande musica, lo spirito aggregativo e comunitario del recital musicale. Sin dalla prima edizione, il mio obiettivo è favorire la costruzione di Connessioni durature tra le persone – commenta Mazzonetto - agevolando lo scambio di idee e di visioni sulle diverse espressioni musicali e artistiche, accrescendo così di anno in anno il numero degli artisti presenti a Villa della Regina, un luogo di estrema meraviglia architettonica e naturale, patrimonio Unesco. Uno degli obiettivi del Festival è infatti anche diffondere la conoscenza degli eleganti ambienti interni e dei magnifici Giardini della Villa”.