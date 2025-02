Borse di studio, la Regione trasferisce oltre 25 milioni di euro nelle casse di Edisu

La Regione Piemonte comunica di aver trasferito a Edisu 25,5 milioni di euro, una somma che consentirà all’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di coprire la prima rata di borse di studio a 15.100 studenti vincitori, in anticipo rispetto a quanto annunciato nelle scorse settimane. I restanti 3.500 idonei che non hanno ancora ricevuto il bonifico lo vedranno accreditato una volta approvato il bilancio, entro il mese di febbraio.