Attraversamento meridiano: il nuovo progetto artistico di Castellamonte

Per sancire l'inizio del questo nuovo percorso, nei giorni scorsi il sindaco di Castellamonte e consigliere delegato della Città metropolitana di Torino, Pasquale Mazza , l’assessore alla Cultura Claudio Bethaz ed il capogruppo di maggioranza Alessandro Musso , accompagnati dal curatore della Mostra della Ceramica di Castellamonte Giuseppe Bertero e dai ceramisti locali Luca Gris , Guglielmo Marthyn , Roberto Perino e Maria Teresa Rosa , sono stati accolti nel Comune di Savona dal sindaco Marco Russo e dall’assessore alla Cultura Nicoletta Negro .

Il progetto, nato nel 2024 nel corso della 63^ edizione della Mostra della Ceramica di Castellamonte, è frutto di un’idea del noto conduttore di Linea Verde Giuseppe Calabrese , direttore artistico del Festival della Reciprocità delle Tre Terre Canavesane , e del ceramista e cartapestaio materano Raffaele Pentasuglia . L’obiettivo del progetto è quello di collegare fisicamente ed idealmente tutte le città aderenti ad AiCC – Associazione italiana Città della Ceramica – grazie ad una mandria di mucche in ceramica, tutte elaborate sullo stesso modello di bovino podolico ma rese uniche dall’estro e dalla personalità di ogni singolo artista, che tramite una vera e propria transumanza andrà ad ampliarsi ed a viaggiare in tutta la Penisola.

L’opera corale, che vuole porre l’attenzione non solo sull’aspetto artistico ma anche su quelli legati all’ambiente, alla stagionalità ed alle singole specificità dei territori, si avvale della collaborazione di Ambrogio Sparagna per la composizione delle musiche e di teli realizzati in fibra di latte dalla designer e docente di moda lucana Damiana Spoto.