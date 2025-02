Bullismo e cyberbullismo, Letizia Maria Ferraris: "Anche le famiglie devono fare la loro parte" [VIDEO]

Cos'è il bullismo oggi, in quali ambienti si manifesta? Come si combatte e come fanno per esempio i genitori o gli insegnanti ad accorgersi di quello che sta capitando?

Sono alcune delle domande alle quali abbiamo cercato di rispondere noi di newsbiella.it oggi 7 febbraio nella giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, istituita nel 2017 su iniziativa del Miur, nell’ambito del Piano nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola.

"Le famiglie devono fare la loro parte - spiega l'avvocato Letizia Maria Ferraris - . Pretendere che una famiglia controlli, quando si arriva tardi la sera, si hanno mille cose da fare forse è tanto, ma certamente deve esserci dialogo tra mamma papà e figli, si deve prestare attenzione affinché i giovani non passino troppe ore davanti ai device, non si isolino, quello sì. Ricordiamoci che anche un "no" significa" educare".