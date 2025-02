Il fine settimana riporta il freddo a Torino, la pioggia e forse anche la neve a bassa quota

Ancora un weekend di maltempo con neve fino a bassa quota. Lo dicono gli esperti di Datameteo, che parlano di una saccatura in quota in arrivo domani dalla Francia, complice l'aria fredda arrivata oggi da est, porterà una fase di marcato maltempo su tutte le regioni del Nord Ovest, con neve fino a bassa quota su Piemonte meridionale e Appennino ligure. Tuttavia la quantità di precipitazioni previste è ancora soggetto a variazioni.

A Torino quindi avremo questa situazione: cielo molto nuvoloso o coperto per tutto il giorno con precipitazioni deboli e sporadiche sulle Alpi. Temperature massime in netto calo rispetto a ieri e comprese tra i 5/6 °C. Venti generalmente assenti o deboli settentrionali.

Nel fine settimana cielo per lo più coperto ovunque. Precipitazioni diffuse, ma la quantità e la costanza delle stesse sono ancora soggette a moderata incertezza: allo stato attuale avremmo neve con accumuli moderati su Alpi occidentali, sulle pianure piogge, ma non si esclude qualche sporadica sfiocchettata tra sabato sera e domenica notte.

Temperature massime stazionarie o in lieve calo sabato, in aumento domenica fino 7/8°C. Minime domani mattina comprese ta 2 e 4 °C, in leggero aumento domenica mattina.