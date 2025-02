Ceer firma partnership da 145 milioni di dollari con Sabelt per fornitura di sedili ad alte prestazioni

Riyadh, Arabia Saudita, 5 febbraio 2025 – Ceer, il primo brand di veicoli elettrici (Ev) e produttore di apparecchiature originali (Oem) dell'Arabia Saudita, riafferma il suo impegno nella creazione di partnership d’eccellenza annunciando una collaborazione da 543 milioni di Sar (corrispondenti a 145 milioni di dollari) con Sabelt, azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di sedili automobilistici ad alte prestazioni, con particolare attenzione ai sedili sportivi e alle cinture di sicurezza.

Già fornitore di prestigiosi marchi come Ferrari, Alpine Aston Martin, Maserati e McLaren, Sabelt si occuperà di progettare, sviluppare e produrre i sedili sportivi innovativi per i futuri modelli di punta Ev della berlina e del Suv di Ceer.

«Ceer è entusiasta di annunciare la sua partnership con Sabelt. Questa collaborazione rafforza il nostro impegno nel fornire veicoli che uniscono artigianalità di altissima qualità, design, tecnologia all'avanguardia e prestazioni eccezionali. I nostri modelli di punta ridefiniranno il settore Ev e offriranno ai clienti un'esperienza unica, grazie a sedili simili a quelli utilizzati nelle auto sportive ad alte prestazioni» ha dichiarato Jim DeLuca, ceo di Ceer.

Sabelt si è sempre distinta per la sua capacità di anticipare le tendenze future dell’industria automobilistica, offrendo soluzioni innovative e scalabili a livello industriale, senza mai perdere la propria anima sportiva. Per Ceer, Sabelt svilupperà un sedile ad alte prestazioni su misura, garantendo la massima protezione, un comfort ergonomico superiore e un’efficienza ottimale anche in condizioni estreme. Progettati per combinare sicurezza, comfort ed estetica avanzata, i sedili saranno dotati di un sistema di cinture integrato (Abts) all’interno di una struttura metallica e di un punto H eccezionalmente basso, rendendoli ideali per auto sportive.

«Siamo orgogliosi di essere stati scelti da Ceer per lo sviluppo e la produzione di un sedile così innovativo, che rappresenta il nostro impegno per l’eccellenza ingegneristica e il design all’avanguardia. Questa collaborazione non solo conferma le nostre capacità, ma ci offre anche un'opportunità per contribuire attivamente al futuro dell’industria automobilistica con soluzioni su misura, ad alte prestazioni e sostenibili. Sabelt continua a evolversi, affermandosi come partner strategico globale per progetti ambiziosi e di alto valore» ha dichiarato Giorgio Marsiaj, Fondatore, Presidente e ceo di Sabelt S.p.a.

Questa partnership dimostra l’approccio strategico di Ceer nella selezione di partner di livello mondiale per progettare, sviluppare, produrre e commercializzare veicoli elettrici di eccellenza in Arabia Saudita. Integrando le migliori competenze globali e locali, Ceer sta dando impulso all’industria automobilistica del Regno saudita.

Informazioni su Ceer – www.ceermotors.com

Ceer è il primo marchio automobilistico saudita a produrre veicoli elettrici in Arabia Saudita. L'azienda progetterà, produrrà e venderà una gamma di veicoli, comprese berline e SUV, destinati ai consumatori in Arabia Saudita e nella regione MENA.

Parte della strategia del Public Investment Fund (PIF) per diversificare la crescita del PIL saudita investendo in settori ad alto potenziale, Ceer attirerà oltre 150 milioni di dollari in investimenti esteri diretti e genererà decine di migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti. Entro il 2034, la società prevede di contribuire con 8 miliardi di dollari al PIL saudita. Ceer, joint venture tra PIF e Hon Hai Precision Industry Co. ("Foxconn"), utilizzerà tecnologie su licenza di BMW per lo sviluppo dei veicoli. Foxconn svilupperà l’architettura elettrica dei veicoli, garantendo un portfolio di prodotti eccellenti in termini di infotainment, connettività e tecnologie di guida autonoma. Ogni veicolo sarà progettato e prodotto in Arabia Saudita e testato secondo i più alti standard globali di qualità e sicurezza automobilistica.

Informazioni su Sabelt S.p.a. – www.sabelt.com

Fondata nel 1972 dalla famiglia Marsiaj, Sabelt è leader globale nella progettazione, sviluppo e produzione di sedili sportivi ad alte prestazioni, cinture di sicurezza e altri componenti per l'industria automobilistica con un forte DNA sportivo. Nel settore OEM (Original Equipment Manufacturer), Sabelt si distingue per la capacità di offrire soluzioni su misura che rispettano i più elevati standard di sicurezza, comfort e design. L'azienda collabora con i principali produttori automobilistici per integrare i propri prodotti nei veicoli di serie. Grazie a tecnologie innovative, decenni di esperienza e rigorosi controlli di qualità, Sabelt assicura componenti affidabili e ad alte prestazioni, contribuendo al posizionamento premium dei marchi che scelgono i suoi prodotti.