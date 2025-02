Un Piemonte sempre meno artigiano: in dieci anni perse 12mila imprese

Non un 2024 roseo per il mondo dell'artigianato. Almeno per quanto riguarda la vivacità delle nuove imprese che nascono su un territorio che mantiene in questo comparto una forte vocazione.

Sono 113mila le aziende artigiane presenti sul territorio piemontese, il 27,1% del tessuto imprenditoriale della regione, con un impatto maggiore rispetto alla media nazionale di altri territori. Ma il settore sembra essere in contrazione, almeno stando ai numeri forniti dal Registro imprese delle Camere di commercio sulla nati-mortalità delle imprese.

Il saldo è negativo più che altrove

Nel 2024 sono state 7.575 le nuove realtà artigiane nate in Piemonte, 388 in meno rispetto al 2023. Nello stesso periodo sono 8.153 le realtà che hanno cessato la propria attività, 171 in più rispetto all’anno precedente.

Il saldo è quindi negativo per 578 unità. L'anno si è chiuso con 113.835 imprese artigiane complessivamente registrate con un tasso di natalità, pari al 6,6% e quello di mortalità, pari al 7,1%. Tradotto: il tasso di crescita è in negativo e pari allo -0,5%.



Un dato, questo, non incoraggiante, se lo si rapporta con la dinamica del sistema imprenditoriale piemontese (-0,1%), sia rispetto a quella registrata dall’artigianato a livello nazionale (-0,1%).

“Il Piemonte - dichiara Gian Paolo Coscia, Presidente Unioncamere Piemonte - registra una diminuzione delle imprese artigiane nel 2024, con un saldo negativo. Diversi fattori possono aver contribuito a questa contrazione, tra cui la difficoltà di accesso al credito per le piccole imprese, la burocrazia complessa e la carenza di competenze specializzate. Nonostante le difficoltà, l'artigianato rimane un settore cruciale per l'economia piemontese, concorrendo all'occupazione e all'innovazione. Per questo motivo occorre, come sistema Piemonte, sostenere il settore con politiche mirate e lungimiranti”



In 10 anni perse 12mila imprese

Concentrando l’attenzione su un’analisi di più lungo periodo emerge come il tessuto artigiano regionale abbia subìto una progressiva erosione passando dalle oltre 126mila unità del 2014 alle 113.835 attuali. Solo nel 2021, grazie alla ripresa delle attività post periodo pandemico, si era evidenziata un’inversione di tendenza, che però non ha purtroppo trovato continuità negli anni successivi.

Il 79,6% delle realtà artigiane con sede in Piemonte è una ditta individuale, il 13,2% una società di persone, il 7,0% una società di capitale, solo lo 0,1% delle imprese sono costituite con una forma giuridica diversa dalle precedenti. Anche per l’artigianato, nel corso del 2024, si evidenzia una dinamica positiva per le sole società di capitale (+2,6%), quasi stabili le ditte individuali (-0,3%), mentre subiscono un calo significati le società di persone (-2,9%) e le altre forme (-5,7%).

L'edilizia continua a farla da padrona

A livello settoriale la prima realtà per numerosità si conferma, anche nel 2024, quella edile, con il 42,7% delle realtà artigiane piemontesi. Questo settore, così rilevante per il comparto, dopo la crescita continua registrata a partire dal 2020, ha mostrato nel corso del 2024 un’inversione di tendenza, evidenziando un lieve calo nella numerosità delle imprese artigiane (-0,2%).

Solo l’agricoltura, settore che assorbe però solo lo 0,7% delle realtà artigiane locali, chiude l’anno con un risultato significativamente positivo, realizzando una crescita dell’2,9%. Appare debolmente positiva anche la dinamica del commercio (+0,3%).

Gli altri servizi manifestano un andamento pressoché piatto (-0,2%), mentre sono negativi i risultati messi a segno dal turismo (-1,4%) e dall’industria in senso stretto (-1,9%).

A Torino metà delle imprese

A livello territoriale, la distribuzione delle imprese artigiane è analoga a quella del tessuto imprenditoriale nel suo complesso. Poco più di un’impresa artigiana su due ha sede, infatti, nel capoluogo regionale, seguono Cuneo (15,0%), Alessandria (8,8%) e Novara (7,6%). Quanto al peso esercitato dall’artigianato sul totale del tessuto imprenditoriale provinciale, le realtà del Verbano C.O. (32,2%), Novara (29,8%), Vercelli (28,6%) e Biella (28,0%) registrano un’incidenza delle imprese artigiane sul totale superiore alla media regionale (27,1%).

I dati delle altre province

Analizzando, infine, la dinamica esibita nel corso del 2024 dalle diverse realtà provinciali, si segnala un dato seppur debolmente positivo per la base imprenditoriale artigiana di Asti (+0,2%) e Cuneo (+0,2%), mentre registrano delle flessioni tutti gli altri territori. Vercelli (-0,4%) e Torino (-0,6%) segnano un tasso analogo a quello medio regionale. Più intense le contrazioni registrate dalle altre province piemontesi. Novara flette dello 0,7%, Biella mostra un calo dello 0,8%, Verbania segna un -1,0% e Alessandria evidenzia il risultato peggiore con un tasso di crescita del -1,1%.

"L’analisi dei dati effettuata da Unioncamere sull’universo del mondo artigiano piemontese del 2024 da un lato ci riempie di orgoglio perché testimonia il ruolo fondamentale dell’artigianato nello sviluppo economico del Piemonte, ma dall’altro amplifica la nostra richiesta di attenzione su alcuni temi di primaria importanza per la tenuta e lo sviluppo del comparto", dicono il presidente Cna Piemonte, Giovanni Genovesio e il segretario Cna Piemonte, Delio Zanzottera.

"Le 113.000 aziende che compongono il tessuto artigianale piemontese costituiscono il 27 per cento delle imprese totali della Regione, un dato superiore del 6 % rispetto alla media nazionale che testimonia la versatilità e la qualità di un saper fare tipico e caratteristico delle nostre province e che deve essere salvaguardato. Il saldo negativo dello 0,5 % tra nuove aperture e cessazioni registrato nel corso del 2024 certifica e denuncia quello che abbiamo già anticipato nei mesi e nelle settimane scorse. Le nostre imprese hanno bisogno di un accesso al credito più agevole, hanno necessità di una burocrazia meno complessa e devono poter disporre di competenze specializzate per poter essere maggiormente competitive".