Teatro Stabile, Binasco affronta Pirandello e i suoi "Sei personaggi in cerca di autore"

Ricca offerta, la prossima settimana, per il Teatro Stabile di Torino, che ha in cartellone ben tre spettacoli.





Al Carignano, spazio al direttore Valerio Binasco, che dirige e interpreta un classico di Luigi Pirandello: "Sei personaggi in cerca d'autore". Lo spettacolo, in scena dall'11 al 23 febbraio, si avvale di un cast di talenti tra cui Sara Bertelà, Giovanni Drago, Giordana Faggiano e Jurij Ferrini. Binasco torna dunque a confrontarsi con Pirandello, esplorando il fragile confine tra realtà e finzione, arte e vita. La sua regia mette in luce la crisi esistenziale e artistica del regista-direttore, riflettendo sul senso del fare teatro oggi e sul ruolo dell’attore in una società sempre più legata al denaro e ai meccanismi dell'industria culturale.

INFO: Teatro Carignano, p. Carignano 6, tel. 0115169555-800235333, www.teatrostabiletorino.it



Alle Fonderie Limone, Lino Guanciale e Francesco Montanari vanno invece in scena con "L'uomo più crudele del mondo", un testo di Davide Sacco che ne cura anche la regia. Dall'11 al 16 febbraio nella sala di Moncalieri. In scena due volti noti del teatro e della televisione italiana, per un intenso duello psicologico che promette di tenere il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultima battuta.

INFO: Fonderie Limone, via Pastrengo 88, Moncalieri, www.torinodanzafestival.it

http://www.torinodanzafestival.it



Al Gobetti debutta invece "Il viaggio di Victor" di Nicolas Bedos, con la regia di Davide Livermore. Anche questo spettacolo va in scena dall'11 al 16 febbraio. Due personaggi, un uomo e una donna, intrappolati in un dialogo che scava nelle profondità della memoria e del dolore. Lui non ricorda, lei lo guida, lo provoca, lo sprona a fare i conti con un passato che sembra sfuggire. Le loro parole si rincorrono, rivelando frammenti di una storia irrisolta, di una verità da affrontare. Attraverso una scrittura incisiva e carica di tensione emotiva, Bedos esplora le dinamiche dell’amore, del rimorso e della memoria, raccontando con straordinaria empatia le fragilità dell’animo umano.

INFO: Teatro Gobetti, via Rossini 8, tel. 0115169555-800235333, www.teatrostabiletorino.it

http://www.teatrostabiletorino.it