A Luserna San Giovanni gli operai ripuliscono dalla vegetazione le rotaie del treno

È partita la pulizia del sedime ferroviario nel tratto lusernese della Pinerolo-Torre Pellice. Lunedì 3 febbraio se sono accorti per primi i residenti di via Bellonati, tanto che alcuni hanno cominciato a ipotizzare una riapertura della tratta sospesa dal 2012: “Ferrovie dello Stato sta ripulendo il tracciato ferroviario dall’incrocio con via Malan fin oltre Pralafera, per almeno due chilometri, rispondendo così alle sollecitazioni che il Comune fa ormai da anni” spiega il sindaco di Luserna San Giovanni Duilio Canale. Il tracciato delle rotaie viene ripulito dalla vegetazione che ormai l’aveva ricoperto: “Ci erano arrivate lamentele dai cittadini che abitano nei pressi della ferrovia per lo stato di degrado in cui versava a causa di tredici anni di incuria – aggiunge Canale –. Per noi vedere gli operai al lavoro in questi giorni è un gran risultato”.