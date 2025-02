Movida fuori controllo: 110 multe tra Vanchiglia e piazza Vittorio nel 2024. Santa Giulia verso la "zona rossa"

Rumore, schiamazzi, musica troppo alta ed alcol servito ai minorenni: scene di ordinario degrado in piazza Santa Giulia e via Matteo Pescatore. Problemi che la Città sta affrontando in primis con i controlli, ma anche con provvedimenti straordinari.

Le zone rosse

L’area attorno a piazza Vittorio è infatti stata inserita nelle “zone rosse” – insieme a Porta Nuova/San Salvario vecchia, Barriera di Milano, Aurora - dove persone con atteggiamenti aggressivi oppure già condannate per spaccio, percosse, furto e rapina possono essere allontanate.

Piazza Santa Giulia verso la "zona rossa"

Una misura, come ha chiarito questa mattina l’assessore alla Polizia Municipale Marco Porcedda, che "non è escluso possa essere applicata in piazza Santa Giulia in un momento successivo”. Una novità annunciata durante una commissione richiesta dal vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao. “Cerchiamo di affrontare la questione della malamovida in modo integrato tra quattro assessorati: è riduttivo ricondurre il tutto solo alla legalità” ha chiarito l’esponente della giunta, che ha poi esposto i dati.

283 controlli in piazza Santa Giulia

Nel 2024 la Polizia Municipale - in collaborazione con le altre forze dell’ordine - ha effettuato 283 controlli in piazza Santa Giulia che hanno portato a 73 sanzioni varie per vendita di alcol ai minorenni, schiamazzi, assembramenti e musica troppo alta. Su questo fronte negli scorsi mesi sono state sequestrate sei casse il sabato notte. Nel 2025 sono stati dieci interventi, con quattro multe.

I numeri di via Matteo Pescatore

Numeri in linea con via Matteo Pescatore, dove l’anno passato sono stati effettuati 182 controlli con 37 sanzioni: nel 2025 sono stati nove, che hanno portato ad una multa. Sicuramente tra gli interventi più incisivi, come ha chiarito Porcedda, la sospensione della licenza a due locali notturni rispettivamente per 45 e 30 giorni.

"Un provvedimento impattante sulla zona – ha aggiunto – che ha portato anche alla riduzione di minori”. Uno dei temi più rilevanti negli scorsi anni sul fronte della malamovida è stata sicuramente la causa fatta dei residenti di San Salvario al Comune per danni da rumori molesti: la Città è stata condannata a risarcire con quasi 1.2 milioni di euro 29 cittadini.

Un fronte su cui il Comune ha voluto mettere in campo appunto delle misure più decise, come la chiusura dei locali, “per blindare un eventuale procedimento amministrativo. Il sequestro via Matteo Pescatore è stato convalidato perché è stata ritenuta la bontà degli elementi raccolti”.

In parallelo la Città, come ha ricordato l’assessore al Commercio Paolo Chiavarino, sono stati effettuati anche accertamenti amministrativi sui locali notturni e blanga. “Da metà 2023 ad oggi sono stati emanati – ha spiegato - venti provvedimenti amministrativi tra piazza Santa Giulia e via Matteo Pescatore per violazioni varie”.

Si va dal sequestro di merce non perfettamente conservata, alla rimozione di dehors abusivi. “Abbiamo deciso – ha sottolineato – di revocare la concessione dopo tre violazioni della norma”. Proseguono poi, come ha ricordato l’assessore alla Rigenerazione Urbana Carlotta Salerno, azioni di sensibilizzazione e confronto con i giovani. “Stiamo rivendendo il protocollo con l’Università di Torino per ampliarlo e proseguire il lavoro scientifico” ha concluso.

"In piazza Santa Giulia - ha sottolineato Ferdinando D'Apice, coordinatore di sottocommissione Sport e Centri d'incontro alla 7 - alcuni titolari di locali hanno assunto del personale qualificato a loro spese: un'ottima soluzione, che va nella direzione di supporto alle forze dell'ordine". Plauso anche alla nuova delibera che prevede lo stop alla vendita di alcol da asporto in lattina e vetro in una ventina di zona della città, su modello via di Nanni. "Questa nuova misura aiuta i commercianti onesti, multando i disonesti" conclude D'Apice.

Torino Bellissima: "Zona rossa per piazza Santa Giulia e Bengasi"

Risposte che hanno soddisfatto solo in parte Firrao. “La situazione di piazza Santa Giulia – ha osservato il vicecapogruppo – continua ad fuori controllo: il il 90% delle problematiche non è legato ai commercianti, che hanno dimostrato buona volontà”. “ Come Torino Bellissima chiederemo che piazza Santa Giulia, corso Maroncelli e piazza Bengasi siano inserite nella zone a vigilanza rafforzata” ha concluso.