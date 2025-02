Al via il Festival di Sanremo 2025, Willie Peyote è l'unico piemontese in gara: "Porto un brano divertente e ritmato"

Al via il Festival di Sanremo 2025, Willie Peyote unico piemontese in gara

Tutto pronto per l'edizione 2025 del Festival di Sanremo in programma dall'11 al 15 febbraio al Teatro Ariston sotto la conduzione di Carlo Conte. Tra i 29 big in gara, l'unico piemontese quest'anno sarà il cantautore torinese, Willie Peyote che porterà il brano "Grazie ma no grazie".

Unica quota sociale che in un parterre di canzone che privilegiano sentimenti interiori e amori finiti, Peyote cerca di riportare l'attenzione sull'importanza della comunicazione tra le persone. "In grande contrasto con la mia carriera, è un pezzo allegro, spero venga percepito come divertente e ritmato" spiega il cantautore.

Per Peyote non è la prima volta sul palco dell'Ariston, la prima fu nel 2021 quando si presentò davanti alla platea vuota per via delle restrizioni del Covid con il brano Mai dire mai (la locura) che gli valse il Premio alla Critica Mia Martini.



"Per me tornare a Sanremo è tutto nuovo. Perché quest’anno sarà un'esperienza diversa da quella vissuta in precedenza".

Durante la serata cover sarà in duetto con i Tiromancino e Ditonellapiaga sul pezzo Un tempo piccolo di Franco Califano.

"Ho scelto un tempo piccolo perché mi piace moltissimo. Un grande brano che dimostra come si possa scrivere bene la musica in italiano. Per me è stato un punto di riferimento, così come la penna di Califano. Poterla suonare dal vivo con loro è una grande soddisfazione" conclude Peyote.

Altra quota sabauda di questa edizione del festival, seppur non in gara, è Johnson Righeira che duetterà nella serata cover del 14 febbraio con Coma_Cose sul suo iconico brano, L'estate sta finendo.

Dove vedere il Festival in città

Ecco dove seguire il Festival di Sanremo 2025 in città:

Lega FantaSanremo di TorinoGiovani

entro lunedì 10 febbraio 2025

Partecipa creando la tua squadra preferita e prova a vincere uno degli omaggi di TorinoGiovani





Sanremo Week all'Off Topic - SERATA A TEMA

da mercoledì 12 a sabato 15 febbraio 2025

Off Topic, via Giorgio Pallavicino 35

Guarda tutte le puntate di Sanremo in compagnia.



Sanremo Serata Cover con Club Silencio alle OGR - EVENTO

venerdì 14 febbraio 2025

OGR Torino, corso Castelfidardo 22

Il più grande watch party d'Italia per vedere la serata delle Cover di Sanremo con attività a tema, un social wall con i migliori meme live, e numerosi special guest. Tra gli ospiti ci saranno Davide D'Urso, Beba e molti altri.





Sanremo Serata Cover a Casa Fools - EVENTO

venerdì 14 febbraio 2025

Casa Fools, via Bava 39

Come da tradizione la "Casa con un Teatro dentro" trasmette la quarta serata del Festival. Casa Fools apre da sempre le porte alla condivisione, facendo partecipare attivamente il pubblico, in ogni occasione, alla vita del teatro.





Evento Nucleo Board - SERATA A TEMA

sabato 15 febbraio 2025

Cascina Roccafranca, via Edoardo Rubino 45

Guarda la finale di Sanremo in compagnia con tanto divertimento, cibo e ovviamente tanta musica.