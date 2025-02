“Vivere il Parkinson”: a Santena un percorso di attività per il benessere

Il movimento è salute, soprattutto per chi convive con patologie croniche. A Santena arriva “Vivere il Parkinson”, un percorso di attività fisica adattata pensato per migliorare la qualità della vita di persone con il Parkinson, disturbi neuromotori e sindromi croniche come osteoporosi e artrosi.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con AIP-Torino, sarà presentata il 22 febbraio presso il Centro Anziani di Santena, in via Principe Amedeo 47/A, dalle ore 15 alle 17.

"La nostra comunità è sempre attenta al benessere dei cittadini e alla promozione di iniziative che possano migliorare la qualità della vita delle persone più fragili – dichiara Alessia Perrone, assessore all’Inclusione sociale, accoglienza, integrazione, fragilità sociale e disabilità del Comune di Santena –. L’arrivo di questo progetto a Santena rappresenta un’opportunità concreta per chi convive con patologie croniche e disturbi neuromotori. L’attività fisica adattata non è solo un supporto terapeutico, ma anche un modo per rafforzare il senso di comunità e favorire il benessere psicofisico dei partecipanti".Il percorso di attività fisica adattata sarà illustrato nel corso dell’evento da esperti del settore, che forniranno informazioni utili sulle metodologie adottate e sui benefici derivanti dalla pratica costante dell’esercizio fisico."Ci auguriamo che questa iniziativa possa diventare un punto di riferimento per molte persone. È fondamentale offrire strumenti concreti per migliorare la qualità della vita, promuovendo il movimento come parte integrante del benessere quotidiano", conclude Perrone.Per maggiori informazioni, è possibile contattare AIP-Torino al numero 011-3119392 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) oppure scrivere all’indirizzo email info@parkinsoninpiemonte.it.