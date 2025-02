VOCI DELLA CRISI. Ionel (Gurit): "Qui dal primo giorno, eravamo io e il titolare. Ora ci prendono in giro"

Ci sono i giovani, alla Gurit. Talenti emergenti e di formazione recente. Ma c'è pure chi, la carretta, l'ha tirata fin dal primo giorno. E ora si ritrova con il rischio di stringere un pugno di mosche. E' il caso di Ionel Iordanescu, 50 anni, che la storia dell'azienda di Volpiano che oggi la multinazionale svizzera vuole chiudere la conosce bene. "All'inizio eravamo solo io e il proprietario, erano 23 anni fa, poi ci siamo ampliati e ci ha comprato Basf. Poi siamo diventati Gurit ed è peggiorato tutto, fino a essere qui".



C'è molta amarezza nelle sue parole. Che storia ha vissuto, in azienda?

"Dal 2008 al 2011 la Gurit era cliente. All'epoca il vecchio titolare aveva già venduto la fabbrica alla Basf. Ma i nuovi proprietari, quando hanno deciso di cedere la fabbrica, si sono comportati da signori: hanno siglato l'accordo solo chiedendo garanzie a lungo termine per chi era già in azienda. Invece, con la nuova proprietà, le cose sono peggiorate. Hanno preso i nostri brevetti e le nostre competenze e le hanno mandate in Cina. E ora ci chiudono".



Dicono che c'è un calo di commesse. E' così?

“Sono dei bugiardi: ci hanno sempre rassicurato, abbiamo fatto accordi per turni anche nel fine settimana fino a poco tempo fa e poi è finita così. Non ci hanno mai detto nulla: un giorno ci hanno chiamato in ufficio e ci hanno detto che chiudevamo. E poi non è vero che siamo solo 56 lavoratori coinvolti: ma ci sono anche tutti gli interinali. Arriviamo quasi a cento persone. Centro famiglie".