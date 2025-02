Achille Lauro, da Sanremo all'Inalpi Arena: ecco quando suonerà a Torino

Dopo aver presentato ieri sera sul palco del 75esimo Festival di Sanremo il brano Incoscienti giovani (Warner Music Italy), disponibile da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali, Achille Lauro annuncia le sette date della sua avventura live nei Palasport a marzo 2026 (Eboli, Bari, Padova, Torino, Milano, Bologna, Firenze) dopo il grande successo degli appuntamenti che lo vedranno protagonista per la prima volta al Circo Massimo il 29 giugno e il 1° luglio 2025.

Achille Lauro è in gara al Festival con una ballad ispirata come molti suoi brani a una storia vera, il racconto di un amore incosciente che vede protagonisti due giovani cresciuti senza amore ai bordi della periferia romana.

Un brano dal sapore retrò che segna la maturità dell’artista - percorso già iniziato con Amore disperato - e attraversato da un sound che tiene insieme le diverse anime di Lauro, sua inconfondibile cifra stilistica, dall’Ave Maria a Can’t Help Falling in Love di Elvis Presley così come al grande cantautorato italiano degli anni 70, 80, 90 e alla scuola romana di quegli anni. La canzone è un affresco emotivo, un ritratto della sua storia personale dove la bambina protagonista può essere l’incarnazione dell’artista stesso, di sua madre, della sua città e di chiunque sente di potersi riconoscere in lei.

Disponibile da oggi anche il videoclip di Incoscienti giovani, firmato da Gabriele Savino, con Achille Lauro e Celeste Dalla Porta, già Parthenope nell’ultimo film di Paolo Sorrentino, ambientato alla Fontana di Trevi, un omaggio alla Dolce Vita di Federico Fellini e più in generale alla cultura e allo stile italiano come conferma anche la collaborazione di Lauro con il brand Dolce&Gabbana per i look della cinque serate.

Alla sua quarta partecipazione in gara, dopo quella 2019 con Rolls Royce, 2020 con Me ne frego, 2022 con Domenica e quella del 2021 come super ospite, Achille Lauro torna sul palco con Incoscienti giovani questa sera e sabato, mentre venerdì 14 febbraio, nella serata delle cover, il cantante omaggia la sua città natale, Roma, duettando con Elodie sulle note di A mano a mano nella versione di Rino Gaetano e Folle città di Loredana Berté.

Inaugurato ieri, R.M. Confidential, lo spazio speciale dove per la prima volta Achille Lauro accoglie amici e ospiti in un luogo dove la musica sarà la protagonista.

Il 2025 e il 2026 si preannunciano anni ricchi di appuntamenti per Achille Lauro con il suo settimo album in prossima uscita, la sua prima volta sul palco del Circo Massimo e il tour del 2026. Il tour è prodotto da Friends&Partners.

LE DATE

04 MARZO EBOLI (SA) – PALASELE

09 MARZO BARI – PALAFLORIO

12 MARZO PADOVA – KIOENE ARENA

14 MARZO TORINO – INALPI ARENA

16 MARZO MILANO – UNIPOL FORUM

20 MARZO BOLOGNA – UNIPOL ARENA

21 MARZO FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM