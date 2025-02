Conto alla rovescia a Santena per il ritorno del Carnevale

Maschere, musica e tanto divertimento stanno per invadere le strade di Santena! Sabato 22 marzo, dalle 14 alle 18, torna il Carnevale Santenese, giunto alla sua 47esima edizione, un appuntamento imperdibile che ogni anno richiama grandi e piccini per un pomeriggio di festa e condivisione.

La grande sfilata, come da tradizione, partirà da via Torino (dall’ex distributore) e attraverserà via Cavour fino a raggiungere Piazza Martiri della Libertà, dove si concluderà con un momento conviviale: la Pro Loco e il Gruppo Alpini distribuiranno panzanelle e tè caldo a tutti i partecipanti.

«Il Carnevale Santenese è un momento atteso da tutta la comunità, un’occasione per vivere la città con gioia e spensieratezza», dichiara Silvia Migliore, assessore agli eventi. «Grazie al lavoro di tante realtà associative e volontari, riusciamo ogni anno a regalare ai cittadini una festa colorata e coinvolgente» aggiunge il vicesindaco Paolo Romano. L’evento infatti vedrà la partecipazione attiva delle associazioni di protezione civile, tra cui A.N.C., A.N.B., C.R.I. Santena, G.R.E.S., Vigili del Fuoco, La Combricola e Pro Loco, che garantiranno la sicurezza e la gestione del percorso della sfilata. «Abbiamo predisposto un attento piano di sorveglianza per garantire che la sfilata si svolga in totale tranquillità. La collaborazione tra le forze di protezione civile e le associazioni locali sarà fondamentale per la buona riuscita dell’evento» aggiunge Romano.

Il sindaco Roberto Ghio invita tutti a partecipare all'evento più colorato della Città : «Santena è pronta ad accogliere questa nuova edizione del Carnevale con entusiasmo e partecipazione. Invitiamo tutti a unirsi a noi per vivere un pomeriggio di festa, colori e tradizione».