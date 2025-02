Casa Futura il primo franchising per anziani autosufficienti

Nasce a Torino da un’idea di John Fornaresio una realtà che man mano si sta ampliando con l’apertura della quarta sede di Via Mosca 5

Cresce progressivamente il progetto di assistenza verso persone anziane autosufficienti.

L’apertura della quarta sede operativa sancisce il fatto che Casa Futura è senza dubbio la miglior soluzione per le persone anziane che decidono di vivere all’interno di residenze ben organizzate in ambienti signorili con un’assistenza di qualità.

La creazione di un ambiente famigliare, ideale per una residenza anziani, è l’obbiettivo principale di Casa Futura che mette a disposizione una serie di comfort per i propri ospiti, che variano da attività giornaliere come la ginnastica e attività ricreative, alla cucina fresca preparata in casa per finire all’assistenza continuativa da parte di personale specializzato H24 per 365 giorni l’anno.

Fino a poco tempo fa le case famiglia per anziani erano solitamente strutture singole con una conduzione “famigliare”, John Fornaresio ha rivoluzionato il settore e il modello di casa di riposo creando un sistema operativo che permette a tutte le residenze di avere un protocollo unico di lavoro, garantendo in questo modo gli stessi standard qualitativi in ogni residenza, requisito necessario per essere considerati oggi la prima realtà sul territorio nazionale ad incrementare in così poco tempo le residenze, acquisendo così il primato nel settore dell'assistenza per persone anziane autosufficienti.

Uno dei molteplici vantaggi di essere ospite nelle nostre residenze è che abbiamo creato in ogni nostra realtà un ambiente che si avvicina molto alla situazione che si vive in casa propria, come ad esempio gli orari di visita che da noi sono liberi e senza vincoli come anche la cucina che viene preparata fresca giornalmente con alimenti stagionali, insomma nelle nostre residenze uniamo l’ambiente famigliare al vivere in sicurezza.

Quali sono i requisiti per diventare un vostro ospite?

Il primo indicatore è il grado di autosufficienza, le nostre case famiglia sono rivolte a persone anziane che sono in grado di poter svolgere le attività quotidiane in autonomia.

È necessario poter camminare e alimentarsi in autonomia, oltre ad esser mentalmente lucidi. Questo perché il nostro compito è garantire la miglior assistenza e ricreare un'ambiente uniforme tra gli ospiti che condividono i momenti della permanenza.

È vero che avete creato una formula per il soggiorno diurno?

Si le residenze Casa Futura aprono le porte anche per chi vuole passare delle giornate in compagnia ed essere assistiti durante tutte le fasi della giornata. Possiamo offrire anche il servizio navetta che va prendere e portare la persona al proprio domicilio, insomma cerchiamo di venire incontro a tutte le esigenze che possono sorgere nei confronti delle persone anziane.

Dove sono dislocate le vostre sedi?

Casa Futura ad oggi è presente sul territorio Torinese e in prima cintura, nelle seguenti sedi:

Corso Duca degli Abruzzi 4 - Torino

Corso Umbria 25 - Torino

Via Mosca 5 - Torino

Via Mazzè 10 - Chivasso

Per informazioni: 389 5657474

info@casafuturatorino.it