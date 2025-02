Ponte Preti, Avetta (Pd): "Emendamento al al decreto Milleproroghe una notizia positiva"

"E’ una vicenda un po’ surreale se pensiamo che le destre, oggi esultanti per il risultato ottenuto, guidano Regione e Governo. Ma tant’è” così il Consigliere regionale del Partito Democratico Alberto Avetta commenta la notizia della riformulazione dell'emendamento di maggioranza al decreto Milleproroghe, che prevede la proroga al 31 dicembre 2025 per l'utilizzo delle risorse, previste dalla legge di bilancio 2019, destinate alla messa in sicurezza dei ponti esistenti per quelli di prossima realizzazione, a cominciare dal nuovo ponte Preti in Canavese e dal ponte Po di Castiglione fino ad arrivare a tutti quei ponti piemontesi che presentano criticità.

“La notizia è di per sé molto positiva” aggiunge il Consigliere regionale Pd – e dobbiamo ricordare che questo passaggio fondamentale è avvenuto anche grazie all’impegno dei parlamentari del PD e delle altre opposizioni”.

“Ma ad oggi il percorso resta ancora lungo. A ben vedere l’emendamento approvato parla di graduatorie per confermare il finanziamento dei singoli interventi che andranno definite dal Ministero delle Infrastrutture con il Ministero dell’Economia. E, quindi, bisogna essere seri e prudenti in questa fase. Quando avvieremo i lavori sui nuovi ponti potremo dire che è stata una vittoria e non solo della maggioranza, ma di tutti. Arrivata, peraltro, solo grazie ad una grande mobilitazione di territorio guidata dai Sindaci. Quando si mettono da parte le polemiche e si lavora uniti i risultati arrivano. Ora Città Metropolitana ed Anas devono fare ogni sforzo per chiudere la progettazione, aggiornare i finanziamenti e costruire le opere” conclude Avetta.