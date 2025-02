Se la musica di Peppe Vesicchio imprime “sfericità” alla Barbera: ecco il segreto di Rebarba, prodotto dalla cantina “Post dal Vin”

Peppe Vessicchio: perché armonizzare il vino

A spiegare il senso di questa sperimentazione, mirata a armonizzare la Barbera della cantina Post dal Vin e restituirla sotto l’etichetta di Rebarba, è stato lo stesso Peppe Vessicchio: “I vini di loro natura, come tutti gli organismi viventi, tendono al meglio. E il meglio per il vino coincide con il piacevole per noi. Perché però questa tensione verso il meglio possa realizzarsi appieno, occorre che i vini vengano lasciati in pace. E dunque, innanzitutto, che vengano messi al riparo dai modificatori del processo che essi stanno vivendo: dalla luce, dal freddo, dal caldo. Ora, nel favorire questo processo, il suono si costituisce come una componente imprescindibile. Alla base della vita infatti c’è un’onda il cui suono ineludibile pervade silenziosamente tutto ciò che esiste. È dunque in questa prospettiva che il suono può giocare un ruolo fondamentale anche nel dare un’identità al vino, consentendogli di dischiudersi e di divenire pienamente sé stesso”.

Rebarba di Post dal Vin: il progetto di armonizzazione della Barbera

A dare il via al progetto fu, nel 2016, un esperimento curiosamente condotto su una sola bottiglia di Barbera d’Asti della cantina “Post dal Vin” di Rocchetta Tanaro che, su proposta di Peppe Vessicchio, fu esposta alla musica. Il risultato, giudicato sorprendente dagli stessi soci conferitori della cantina convinse tutti a proseguire su questa strada, perlomeno per una parte della produzione.

Rebarba: il nome e il vino

A entrare a far parte della produzione della cantina “Post dal Vin” è dunque stata una linea particolare di Barbera cui è stato dato il nome di Rebarba: un nome che, suggerito da Vessicchio stesso, per un verso costituisce un anagramma della parola Barbera, per l’altro richiama la folta barba che rende inconfondibile il viso del direttore d’orchestra, per altro rappresentato in forma stilizzata proprio sull’etichetta della bottiglia stessa.

La produzione di Rebarba, alle cui 8.000 bottiglie se ne sono aggiunte altre 2.000 in versione biologica, si è così trasformata in un fiore all’occhiello della cantina. Ovviamente non senza creare, come è normale che sia, qualche divergenza di opinione tra chi preferisce la versione morbida di Rebarba e chi invece della Barbera predilige il suo più robusto tratto tradizionale.