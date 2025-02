A Borgo Vittoria le aiuole si vestono d'amore per San Valentino

Le aiuole di Borgo Vittoria si vestono di amore per San Valentino. I cittadini del quartiere della Circoscrizione 5, aderenti al progetto di Torino Spazio Pubblico, nel pomeriggio di oggi, 14 febbraio, hanno collocato dei palloncini a forma di cuore rosso nelle quattro aiuole di via Saorgio all'angolo via Chiesa della Salute.