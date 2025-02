Il meteo di San Valentino porta una ventata d'aria calda. Poi torneranno mattinate più fredde

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi nebbie al mattino, che saranno però dissolte piuttosto rapidamente per l'ingresso del Foehn. Quindi la giornata volgerà al bello nel corso delle ore anche se condizionate da forti raffiche di vento, specialmente nel pomeriggio ed in serata. Temperature in forte calo in montagna, in pianura le massime saranno comprese tra 9 e 12 °C.

Domani bel tempo, con velature più consistenti domenica, ma sostanziale stabilità atmosferica. Temperature minime in calo domani con valori ampiamente sotto lo 0 in pianura e valori fino -1/-2 °C con gelate diffuse. Massime stazionarie o solo in leggero calo per via del soleggiamento e del repentino aumento termico in quota. Domenica mattina ancora minime attorno allo 0 con brinate e gelate estese sulle pianure. Massime stazionarie o in leggero aumento, almeno nelle zone più soleggiate.