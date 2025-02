Pinerolo ha il suo carro di Carnevale alla costante ricerca dell’impossibile

I ‘Mat ed Rülei’ cambiano nome e sede, compiendo un passo che coincide con il traguardo dei 20 anni dell’associazione. Il T-Rex che sfilerà con loro durante il Carnevale di quest’anno, arrivato direttamente da Viareggio, si firma come carro di Pinerolo.

“Prima eravamo a Gemerello con il capannone, ma per motivi di spazio ci siamo spostati a Riva. E così ci è stato proposto di diventare carro di Pinerolo – racconta Sara Lorenzatto, referente per le iscrizioni del gruppo –. Quindi un po’ per comodità e un po’ spinti dalla ricorrenza dei 20 anni dell’associazione abbiamo deciso di fare questo passo, di diventare qualcosa di più. E siamo diventati i ‘Mat ed Pinareul’, cioè i matti della città di Pinerolo”.

‘Più denti!!! Remake’, questo il titolo del loro carro, rappresenta la costante ricerca dell’impossibile da parte dell’uomo, qualcosa di tanto irrealizzabile quanto riportare in vita i dinosauri. “Non l’abbiamo iniziato da zero. Come tutti i gruppi in zona, compriamo i carri che vediamo in Carnevali più grandi come Viareggio, Cento o Putignano. Noi quest’anno siamo stati affascinati da questo carro di prima categoria di Viareggio. Il significato che già aveva e che abbiamo voluto portare avanti è il voler sempre avere l’impossibile. L’uomo vuole sempre domare la natura, controllarla con la scienza, ma di per sé lei avrà sempre la precedenza su di noi.”

Il carro è arrivato a metà settembre e i Mat hanno cominciato da subito a lavorare per adattarlo e portarlo a dimensioni stradali adatte ai luoghi dei Carnevali: “In media ci vogliono tre mesi di tempo.”

Un lavoro che richiede impegno e sacrifici per essere portato a termine e che ha bisogno di una squadra compatta. L’associazione dei Mat, attiva dal 2005, si è ritrovata a far fronte a dei cambiamenti imprevisti, come altri gruppi, soprattutto durante il periodo Covid. “Io faccio parte di Mat da 5 anni – spiega Lorenzatto –. Sono entrata nel 2020 e c’era ancora una parte del vecchio staff. Poi per la questione Covid, molti si sono persi, una volta che ti fermi è difficile che inizi di nuovo a fare Carnevale, soprattutto come costruttore. Nel 2021 per l’evento indoor a Saluzzo abbiamo proposto un video della storia dei Mat e creato un elicottero per combattere il Coronavirus, tutto sotto forma di fotografia e spiegato sulle pagine della fondazione Amleto Bertoni di Saluzzo”.

Il gruppo però è riuscito a rinascere con nuove risorse: “Nel 2022 si è formato un nuovo gruppo, sono entrate figure giovani e della vecchia compagnia siamo rimasti in 4 o 5. Adesso siamo stabili, con il nostro presidente Daniele Pons, ma ogni anno c’è qualche new entry: di solito si inizia come sfilanti, poi come aiutanti al capannone e poi si entra direttamente nello staff. Quando entri a far parte di questo mondo ne rimani colpito ed è difficile che uno riesca a immaginare quanto lavoro e passione c’è dietro la costruzione di questi mascheroni di carta prima di conoscerlo davvero”, conclude Lorenzatto.

Il carro ‘Più denti. Remake’ ha già sfilato a Busca il 26 gennaio, a Cumiana domenica 2 febbraio e prenderà parte alle altre manifestazioni della zona. In particolare al concorso del ‘Carnevale delle Due Province’ in cui sono coinvolte le città di Rivoli, Barge e Saluzzo e, da quest’anno, Nichelino, pronta a inaugurare il circuito con la sfilata del 16 febbraio.