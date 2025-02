Rinnovo del contratto dei metalmeccanici: la protesta degli operai arriva anche a Ivrea

C'è sempre una prima volta. Prosegue la mobilitazione su scala nazionale legata al rinnovo per il contratto di lavoro dei metalmeccanici. Una battaglia che ormai da tempo vede impegnati Fim, Fiom e Uilm anche a Torino e in Piemonte, ma che domani realizza un piccolo "record".

L'appuntamento per la manifestazione è infatti per le 10 davanti alla sede di Confindustria Canavese: a Ivrea, in corso Costantino Nigra. Anche qui saranno 8 ore di sciopero a fare da cornice a quella che, però, è la "prima volta" in quella sede.



Le trattative sono interrotte ormai da settimane dopo che Finmeccanica e le rappresentanze datoriali hanno abbandonato il tavolo, non intendendo raccogliere le richieste dei sindacati dei lavoratori.