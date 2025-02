Disturbi alimentari, Conticelli (Pd): "Un grido di dolore da molte famiglie"

"E' stato un grido di dolore quello sollevato in audizione in commissione Sanità regionale dalle associazioni Rinati sotto la Mole e Lo specchio ritrovato, sulle problematiche dei disturbi del comportamento alimentare, rispettivamente su obesità e anoressia", sottolinea Nadia Conticelli, consigliera regionale PD.

"Avrebbe dovuto seguire una informativa sul tema da parte dell’assessore Riboldi, che avevo richiesto il 27 novembre scorso, per fare il punto sulla legge regionale per la prevenzione la cura dei disturbi della nutrizione. Una serie di disposizioni, dalla rete regionale, all’Osservatorio, dalla formazione al sostegno alle realtà territoriali, che si appresta a compiere tre anni e resta purtroppo in gran parte inapplicata. L’assenza dell’assessore davanti alla tragicità delle storie vissute sulla pelle delle famiglie non è in alcun modo scusabile, soprattutto perché questa commissione avrebbe dovuto essere calendarizzata mesi fa. Domani in aula col bilancio ci sarà il nostro emendamento per mettere almeno 500 mila euro di fondi regionali su queste patologie", aggiunge Conticelli.

"Soli, senza rete di supporto, con una presa in carico da parte del servizio sanitario nazionale a singhiozzo: il quadro tracciato dalle famiglie delle persone che soffrono di obesità, anoressia, disordini alimentari è impietoso, soprattutto perché la fascia dei pazienti sotto i 18 anni è raddoppiata nel post pandemia, mentre sono aumentati del trenta per cento fra gli adulti. E perché di anoressia si muore.

"Gli unici posti letto si trovano all’interno dell’ospedale Molinette e sono passati dal 13 a 7, senza peraltro un reparto dedicato, ma sono all’interno della psichiatria, con tutte le problematiche connesse, che sono sfociate nelle violenze denunciate dalle giovani pazienti nei mesi scorsi. La legge regionale prevede una rete territoriale, che vada dai medici di base ai Centri di salute mentale, alle strutture ospedaliere, ai pronto soccorso che dovrebbero avere tutti il percorso lilla, fino alle scuole e alle associazioni. In assenza di questa, le famiglie sono abbandonate a loro stesse, con i ragazzi e le ragazze chiuse nella solitudine dei loro schermi e delle loro camerette. Per questo l’approccio psicologico precoce, con un servizio territoriale stabilizzato e in connessione con le istituzioni educative sarebbe fondamentale.

"Ma la tragedia nella tragedia è che i disturbi alimentari, soprattutto l’obesità, colpiscono spesso famiglie a loro volta disfunzionali e in fragilità economica. E va da sé che fare “educazione alimentare” diventa un lusso, perché un chilo di salsiccia costa un terzo rispetto a un chilo di filetto. Le carenze del sistema pubblico nella fase di prevenzione e di cura diventa una sentenza senza ritorno per molti di questi casi che non possono permettersi le strutture private fuori regione e non hanno l’accompagnamento necessarie per l’accesso ai servizi, quando ci sono.

"Molti dei professionisti in forza al servizio pubblico, nei Csm e negli ospedali, sono precari a fine contratto, specializzandi, gettonisti, contratti a tempo determinato, se non saranno confermati a breve il servizio sarà interrotto e queste esperienze perse. La presa in carico a singhiozzo è il trauma peggiore per questi pazienti, esattamente come sta avvenendo all’ospedale di Lanzo.