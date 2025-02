Politecnico, dal ministero dell'Università e ricerca ottenuto il 186% per il turn over sul personale

È stato pubblicato oggi il decreto del Ministero dell’Università e della ricerca per l'assegnazione dei Punti Organico dell'anno 2024 rispetto alle cessazioni di personale che si sono verificate nell'anno 2023.

Il Politecnico di Torino si è visto riconoscere, rispetto al meccanismo previsto dalla normativa vigente, un punteggio del 186% di turn over rispetto alle cessazioni dell'anno precedente, raggiungendo quindi quasi due possibili assunzioni per cessazione. Il decreto ministeriale definisce infatti i criteri per il riparto e l’attribuzione a ciascuna istituzione universitaria statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l’anno 2024.

“Un ottimo risultato per il Politecnico che testimonia la qualità dell’attività di gestione del personale da parte del nostro Ateneo, superando addirittura di gran lunga le performance relative all'anno precedente – commentano il Rettore Stefano Corgnati e il Direttore Generale Vincenzo Tedesco – L’obiettivo adesso è quello di mantenere e migliorare ancora i risultati raggiunti e di perseguire politiche di reclutamento adeguate e virtuose che tengano conto da una parte delle esigenze del personale docente e dei ricercatori dei vari dipartimenti, e dall'altra di realizzare gli obiettivi di programmazione triennale previsti per il personale tecnico amministrativo orientati a consolidare il reclutamento di personale a tempo indeterminato in settori strategici per il supporto delle missioni di Ateneo”.