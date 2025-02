Alpignano, al via il Carnevale 2025: maschere, carri e musica per l'intera giornata

Sarà anche un momento conviviale per gustare insieme la fagiolata, i formaggi e le bugie e per ammirare le danze di Concordanza e la commedia dell’arte napoletana di Totò.

La serata di venerdì 21 febbraio, organizzata dalla Pro Loco su incarico dell’Amministrazione Comunale, è in maschera ed è a ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Si ringraziano gli sponsor Carrefour Market, STC, Edison Next Teleriscaldamento , Cidiu, Arvimo Gioielli, Aurora Fiori, Giemme e Gioielleria Rigon.

La festa di Carnevale proseguirà con due settimane di allegria carnevalesca durante le quali Monsù Còssot e Madama Cossotera visiteranno la Casa di Riposo le scuole cittadine per invitare bambini e ragazzi alla grande sfilata mascherata per le vie cittadine del 9 marzo che si snoderà per le vie cittadine partendo da piazza Unità d’Italia alle 14.30 e arrivo alle 16.00 nel piazzale Carrefour dove verrà allestito un Dj Set a cura della discoteca Paradise.