Chieri, sosta a pagamento: annunciate nuove agevolazioni per residenti attività economiche e lavoratori

Agevolazioni per residenti, esercenti, mercatali e lavoratori; possibilità di due abbonamenti per nucleo familiare; eliminazione del vincolo del box/posto auto; introduzione di 30 minuti gratuiti non ripetibili dal lunedì al sabato in piazza Robbio, piazza Dante, piazzetta Donne della Costituente e via Cesare Battisti; estensione del “90esimo minuto” (90 minuti gratuiti) nell’area adiacente al mercato di piazza Europa il martedì e il venerdì: queste le novità relative alle zone di sosta a pagamento nella Città di Chieri annunciate dal Sindaco Alessandro Sicchiero.

«Dopo ulteriori incontri e il confronto con molti cittadini, con i rappresentanti delle attività economiche e con i sindacati, abbiamo messo a punto alcune modifiche relative alla sosta a pagamento, in particolare agevolazioni per le famiglie meno abbienti con nuove fasce ISEE e pagamenti dilazionati. Rimaniamo coerenti con la nostra visione di una Chieri più vivibile. Così come rimangono validi i principi e i valori sui quali abbiamo costruito il PGTU-Piano Generale del Traffico Urbano e su cui a breve costruiremo la variante generale al Piano regolatore. Stiamo ridisegnando la nostra città e lo faremo sempre attraverso percorsi partecipativi, di dialogo e di confronto. Siamo consapevoli che, quando si passa dai principi e dagli studi alla fase dell’applicazione pratica, si possono verificare delle criticità che è doveroso valutare al fine di trovare soluzioni di buon senso. Ed è quello che abbiamo fatto: guardare al futuro con coraggio, ascoltare la città, trovare soluzioni ragionevoli».

ABBONAMENTO ANNUALE RESIDENTI:

fino a 2 abbonamenti per nucleo familiare, senza il vincolo del possesso di garage/posto auto

- a 200 € per Isee >20.000€

- ⁠a 160 € per Isee tra 20.000 e 15.000€

- ⁠a 100 € per Isee <15.000€

ABBONAMENTO ANNUALE ADDETTI E/O TITOLARI ATTIVITÀ ECONOMICHE:

- a 400 € per Isee >20.000 euro

- ⁠a 320 € per Isee tra i 20.000 e i 15.000 euro

- ⁠a 200 € per Isee <15.000 euro

ABBONAMENTO ANNUALE MOBILITY MANAGER

- a 280 € per Isee>20.000 euro

- ⁠a 225 € per Isee tra i 20.000 e i 15.001 euro

- ⁠a 140 € per per Isee <15.000 euro

È prevista la possibilità di dilazione (tre rate con pagamento anticipato) per tutte le tariffe annuali, con o senza ISEE.

Possono abbonarsi anche i dipendenti delle cooperative sociali che lavorano nel centro storico.

Le nuove tariffe degli abbonamenti hanno valore retroattivo dal 1 gennaio 2025.

È abolita la sosta gratuita tra le 12.30 e le 14

Vengono, invece, introdotti 30 minuti gratuiti non ripetibili (una sola volta al giorno), dal lunedì al sabato su: piazza Robbio, piazza Dante, piazzetta Donne della Costituente e via Cesare Battisti.

È estesa la misura “90°minuto” (90 minuti gratuiti non ripetibili) anche al mercato di piazza Europa, dalle 8 alle 14, il martedì e il venerdì, nell’area adiacente: piazzetta Brigata Alpina Taurinense, via Vittorio fino a via Roma, via Roma fino a via Cesare Battisti, piazza Europa da via Cesare Battisti alla rotonda di via Campo Archero.

È introdotto l’abbonamento a 60€/anno, non dilazionabili, per gli operatori del mercato del sabato, che parcheggiano i loro mezzi in area Caselli.

Aggiunge Alessandro SICCHIERO: «Vogliamo una Chieri più vivibile. E questo passa anche da un diverso modo di utilizzare lo spazio pubblico e di fruire il centro storico, contrastando l’inquinamento, assicurando la prossimità dei servizi, migliorando così la qualità della vita. Sono i dati a dirci che a Chieri l’auto viene usata per spostamenti anche molto brevi e che è difficile trovare parcheggio. Per questo abbiamo riorganizzato il sistema, perché la sosta a pagamento non ha uno scopo vessatorio, ma vuole garantire a un maggior numero di persone la possibilità di parcheggiare, e, quindi, proteggere e difendere il centro storico per renderlo più attrattivo».

Per info e approfondimenti: www.comune.chieri.to.it