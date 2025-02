Focus sul Liceo Artistico Passoni: Città metropolitana conclude diversi interventi manutentivi

Nell’ambito del progetto #ScuoleCittaMetroTo, il vicesindaco di Città metropolitana di Torino Jacopo Suppo e la consigliera delegata all’istruzione Caterina Greco hanno incontrato il dirigente scolastico Fabio Falvo e hanno visitato la succursale della sede del Liceo Artistico Aldo Passoni, in via della Cittadella 3 a Torino.





La scuola, oggetto di importanti interventi di riqualificazione energetica e di manutenzione straordinaria finanziati con fondi PNRR e con fondi propri della Città metropolitana, rappresenta un punto di riferimento per la formazione artistica e culturale nel territorio torinese.



Il Liceo Artistico Aldo Passoni si distingue per un’offerta formativa ampia e articolata, che comprende cinque indirizzi specifici: design del libro, design industriale, arte figurative, restauro e moda. La scuola garantisce agli studenti una preparazione di alto livello e un forte collegamento con il mondo del lavoro e della creatività. Attualmente, il Liceo accoglie circa 1100 studenti, suddivisi in 25 classi: 960 alunni nel corso diurno, distribuiti in 22 classi, e 140 alunni nel corso serale, organizzati in 3 classi.

Negli ultimi anni sono stati eseguiti lavori finalizzati a recuperare nuovi spazi didattici e alcuni interventi di riqualificazioni energetica. In particolare, è stato eseguito il rifacimento della copertura, che ha previsto una nuova impermeabilizzazione e la coibentazione termica.



Contestualmente, è stata realizzata la pavimentazione esterna del cortile, sul lato di via Bertrandi, migliorando così la fruibilità degli spazi all’aperto. All’interno dell’edificio, sono stati installati nuovi controsoffitti con funzione antisfondellamento in tutte le aule. Non meno importante è stata la messa in sicurezza dei solai, con interventi sia nelle aule del quinto piano che nell’area pilotis, per garantire la massima sicurezza degli ambienti.

È stata realizzata una nuova illuminazione a LED, per garantire un migliore comfort. Al piano pilotis, l’intervento di isolamento termico ha contribuito ad elevare l’efficienza energetica del fabbricato. In aggiunta, l’installazione di nuovi serramenti esterni, realizzati in conformità con le normative vigenti, ha ulteriormente valorizzato l’edificio. Infine, la realizzazione di un cappotto termico sulle facciate esterne del corpo aule ha permesso di ottenere la certificazione energetica, concludendo in maniera positiva l’insieme degli interventi eseguiti.



"Il Liceo Artistico Aldo Passoni rappresenta un importante punto di riferimento per Torino” ha dichiarato il vicesindaco Jacopo Suppo. “La Città metropolitana, consapevole di questo ruolo, ha realizzato una serie di importanti interventi manutentivi, tra cui il rifacimento del cappotto esterno dell’edificio, che ha saputo mantenere il carattere minimalista proprio di un immobile che risale agli inizi degli anni ’50 del ‘900. Oggi siamo qui per testimoniare la nostra vicinanza, dialogare con studenti e docenti e verificare personalmente la qualità degli interventi realizzati".

La consigliera Caterina Greco ha aggiunto: “La Città metropolitana ha investito risorse per rinnovare la facciata, realizzare nuovi infissi e mettere in sicurezza i controsoffitti. È stata una piacevole sorpresa constatare che si tratta di una scuola ben tenuta, con numerosi laboratori in cui i ragazzi possono esprimere appieno i loro talenti”.



L’impegno della Città metropolitana prosegue, con l’obiettivo di garantire agli studenti ambienti sempre più sicuri, efficienti e all’avanguardia, capaci di valorizzare le loro potenzialità creative e culturali.