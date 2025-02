"Scuole fredde, studenti a casa", lo striscione di Azione studentesca davanti al Curie-Vittorini di Grugliasco

"Scuole fredde, studenti a casa". È lo striscione comparso questa notte davanti ai cancelli dell'istituto Curie-Vittorini di Grugliasco rivendicato dai militanti di Azione Studentesca e riferito al "malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento" del plesso.

"Troppe volte gli studenti di Torino- afferma il responsabile di Azione Studentesca - sono costretti a vivere in ambienti scolastici disagianti a causa di problemi legati all’edilizia scolastica. Questa volta è toccato ai ragazzi dell’Istituto Curie-Vittorini che la mattina dello scorso martedì hanno preso la sacrosanta decisione di non svolgere le lezioni trovando le loro classi completamente fredde."

"Ancora una volta- replicano i militanti - la Scuola non è risultata all’altezza del suo compito e a pagarne le conseguenze, come sempre, sono gli studenti. Il nostro Movimento sarà sempre al fianco degli studenti, vittime di un sistema che, negli ultimi anni, si occupa di creare prodotti impacchettati invece di ragazzi istruiti pronti ad affrontare il mondo. Questa non è scuola. Questo non puó essere il nostro futuro."