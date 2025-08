Barriera di Milano sotto controllo: maxi operazione con elicottero e unità cinofile

È scattata nel tardo pomeriggio di ieri un’operazione straordinaria di controllo del territorio nel quartiere Barriera di Milano, periferia nord della città. Una risposta forte e visibile delle forze dell’ordine ai recenti episodi di violenza, degrado e spaccio che hanno riportato la zona al centro dell’attenzione pubblica.

A essere passato al setaccio, in particolare, il quadrante tra corso Palermo e largo Giulio Cesare, un’area da tempo considerata tra le più critiche sotto il profilo della sicurezza urbana. Qui i carabinieri - con il supporto del nucleo cinofili, dell’elicottero del nucleo di Volpiano, e dell’aliquota di primo intervento - hanno avviato una serie di controlli capillari, coadiuvati dall’ispettorato del lavoro e dalla polizia municipale.

In totale sono stati impiegati oltre cinquanta uomini, con numerose pattuglie e posti di blocco dislocati nei punti strategici del quartiere. Decine le auto fermate, con ispezioni approfondite dei bagagli grazie all’ausilio dei cani antidroga. L’obiettivo dell’operazione è duplice: reprimere l’illegalità diffusa e ripristinare un clima di fiducia e sicurezza. Complessivamente sono state identificate 30 persone di interesse operativo, tra cui alcuni soggetti successivamente denunciati.

Denunce per ricettazione e spaccio

Durante l’operazione, due cittadini extracomunitari sono stati denunciati per ricettazione: erano in possesso di un’autovettura rubata. Un altro individuo, extracomunitario, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Controlli nei negozi

Il servizio ha interessato anche le attività economiche della zona. Due titolari di esercizi commerciali sono stati denunciati: Il primo per l’omessa redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, con conseguente sospensione immediata dell’attività imprenditoriale. Il secondo per l’installazione non autorizzata di un sistema di videosorveglianza nei luoghi di lavoro, in violazione della normativa sulla privacy.

Complessivamente, nel corso dell’operazione, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 9mila euro.