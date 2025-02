Giulia Nigra, la canavesana portavoce della musica italiana a Londra

Dato il suo carattere determinato ma anche molto attento alle esigenze dei più piccoli, è sempre rimasta una valida collaboratrice dell’associazione Rivarolese e ha avuto modo di farsi notevolmente apprezzare nell’ambiente conservatoriale tanto da far parte di diverse formazioni da camera in rappresentanza della stessa Accademia.

Il 7 febbraio ha suonato a Milano insieme a “Inedito Flute Quartet” con un programma interamente dedicato ai grandi temi operistici. L’occasione del concerto è stata il luogo stesso dove si è tenuto: Casa di Riposo per Musicisti Fondazione Giuseppe Verdi, semplicemente “Casa Verdi”. La chiamano così, da sempre quindi niente parole come istituzione, fondazione, istituto. Semplicemente “Casa Verdi”, come se il grande maestro abitasse ancora lì, e lo si potesse incontrare. E’ il luogo dove è sepolto, progettato dall’Architetto Camillo Boito, fratello del poeta e librettista Arrigo, stretto collaboratore di Verdi.

“Qualcosa di severo e di sontuoso, di non perfetto, ma di ordinato e simbolico, che è un po' il segno del teatro d'opera, e viene voglia, entrando, di saper cantare l'opera" come afferma il critico musicale Lorenzo Arruga. Il 20 febbraio Giulia è volata a Londra presso il Bis “British Italian Society” per esibirsi con la pianista Margherita Torretta, la cantante Marta Leing, e la violoncellista Enrica Mondo presentate dalla voce narrante di Federica Nardacci. L’occasione è stata un “talk concert” per descrivere la musicista e compositrice Elisabetta De Gambardini all’Istituto italiano di Cultura: una compositrice, clavicembalista e cantante del diciottesimo secolo il cui lavoro rivoluzionario sfidò le norme della sua epoca e che la giovane flautista canavesana ha già avuto l’onore di omaggiare tempo fa ad Alessandria.