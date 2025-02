Rilancio del portico, un nuovo comando di vigili e una biblioteca: ora Mirafiori sogna in grande

Mirafiori avrà un nuovo comando di polizia municipale. E’ probabilmente questa la notizia che i cittadini, accorsi in via Negarville, si aspettavano di sentire. Lo hanno confermato i due assessori (la vicesindaca Rosanna Purchia e Michela Favaro, con delega alla Cultura) presenti all’incontro organizzato dal consigliere comunale, Vincenzo Camarda. con diversi attori e stakeholders del territorio. Ma non solo: in ballo anche il rilancio del portico di via Negarville e l’apertura di un nuovo punto lettura negli spazi dell’ex scuola materna di Mirafiori Sud.

Sicurezza per il quartiere

I cittadini hanno chiesto maggior sicurezza, manutenzione stradale (il caso emerso è quello di via Plava) e sul fronte trasporto pubblico un miglioramento per quanto riguarda i collegamenti con il centro. E la Città ha risposto presente, in primis su una vera necessità: il presidio dei vigili. Fondamentale per il territorio della Circoscrizione 2 dopo la chiusura, tre anni fa ormai, dei locali di via Morandi. Che tante polemiche si era lasciata alle spalle, nonostante il presidio mobile partito lo scorso luglio ai giardini Ravera. “Un cambio di passo importante arriverà anche sulla viabilità, come già annunciato in sede di Consiglio dall’assessore Foglietta” così Camarda.

[La linea 63]

Riqualificare con il Pnrr

Riqualificare e ristrutturare spazi abbandonati attraverso il Pnrr. E’ questa la chiave di volta, secondo gli assessori, per rendere più moderno e attrattivo il territorio di Mirafiori Sud. Con investimenti per la rete delle biblioteche cittadine e una maxi spesa da 1 milione e 700mila euro per i punti di facilitazione digitale (per fare la Pec, per imparare a utilizzare nuovi strumenti) che obbligatoriamente toccherà anche Mirafiori. A seguire anche i mercati verranno totalmente rinnovati e i cantieri sono già in corso.

[Il portico di via Negarville]

La nuova biblioteca

E poi come detto, la nuova biblioteca. “La parte maggiore dei fondi per la resilienza è stata destinata alla cultura - ha raccontato Purchia -. Abbiamo trovato, e non era scontato, anche le risorse per rigenerare gli spazi di una scuola che tra qualche mese ospiteranno un punto lettura”. E poi gli impianti sportivi (la piscina Gaidano), e i centri di protagonismo giovanile (CentroDentro). Mentre sul fronte trasporti “faremo pressione sul governo perché venga finanziato il secondo lotto, per portare la metro a Mirafiori Sud” così Favaro.

[La scuola che ospiterà la nuova biblioteca]

Il portico

Presenti in sala i coordinatori al Commercio della Circoscrizione 2, Riccardo Prisco, e al Bilancio, Federico Raia. All’ordine del giorno anche il futuro del portico di via Negarville. Al piano terra sono attivi gli uffici postali, la farmacia e il bar frequentato principalmente da pensionati e abitanti dei vicini palazzi popolari. Grazie al percorso con il Comune di Torino, la Circoscrizione 2 ha dato in concessione altri due negozi: il locale distributore automatico e il kebabbaro nato al posto della pescheria. Oltre ai patti di collaborazione il Comune sta progettando una serie di bandi per rimettere in uso altre strutture, come l’ex macelleria e l’ex merceria.

[L'area dell'ex mercato coperto]

Al presidente del centro civico, Luca Rolandi, il compito di dare qualche speranza sull’area dell’ex mercato coperto di via Plava destinata a ospitare un progetto di idroponica. “Stiamo lavorando per rilanciare gli esercizi commerciali di via Negarville - racconta Raia -, partendo da un abbattimento dei canoni di concessione. Siamo sicuri che dell’apertura di nuovi spazi ne beneficerà tutto il quartiere”. “A breve aprirà anche il nuovo istituto di via Morandi - aggiunge Prisco -, che porterà 600 studenti sul territorio mentre dal punto di vista commerciale stiamo puntando molto anche sul recupero di via Plava, per sfruttare al meglio le risorse del quartiere”.