CioccolaTò per Candiolo, la bontà a sostegno della cura e della ricerca sul cancro

A pochi giorni dall’inaugurazione di CioccolaTò, il Segretario Generale della Camera di commercio di Torino Guido Bolatto e la Dirigente di Turismo Torino e Provincia Marcella Gaspardone hanno visitato l'Istituto di Candiolo – IRCCS.

La visita, che ha previsto anche la consegna di una realizzazione in cioccolato creata appositamente per l’occasione dal maestro cioccolatiere Guido Gobino, si inserisce nell'ambito della charity partnership tra la kermesse torinese dedicata al cioccolato e la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, impegnata da oltre 38 anni a sostenere le attività di cura e ricerca sul cancro dell’Istituto di Candiolo - IRCCS, grazie alla generosità dei suoi sostenitori.

La delegazione è stata accolta e accompagnata dal Presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Allegra Agnelli e dal Direttore Generale Gianmarco Sala. La charity partnership prevede che il ricavato proveniente da tutti gli eventi a pagamento, previsti dal programma di CioccolaTò 2025, venga finalizzato a sostegno dell’Istituto di Candiolo - IRCCS.

“Questa visita rappresenta un importante segnale di vicinanza e supporto alla missione della Fondazione. Collaborazioni come queste sono esempi virtuosi di come cultura e ricerca possano unirsi per sostenere il lavoro quotidiano dei medici e dei ricercatori di Candiolo” – ha commentato il Presidente Allegra Agnelli.

Il programma e le prenotazioni agli eventi CioccolaTò 2025 sono disponibili qui: cioccola.to.it

CioccolaTò 2025 è un progetto promosso e sostenuto da Camera di commercio di Torino e Città di Torino organizzato da Turismo Torino e Provincia con il supporto di Regione Piemonte, con il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT, in partnership con Iren e in collaborazione con le associazioni di categoria del territorio (Ascom, Epat, Confesercenti, Casartigiani, CNA Torino, Confartigianato, API, Coldiretti) e GTT.