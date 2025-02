Mirafiori, gli operai di Presse, Stampi ed Economia circolare aiutano 40 famiglie in difficoltà della zona

Gli operai di Mirafiori in aiuto delle famiglie in difficoltà del quartiere. Prosegue l'iniziativa di solidarietà messa in atto dagli addetti delle Presse, degli Stampi e dell'Economia circolare dello storico stabilimento Stellantis.



Si tratta di una raccolta di cibo e di altri beni di prima necessità che si basa sull'attività di volontariato da parte dei lavoratori e che fa riferimento ai delegati di Fim, Fiom, Uilm e Fismic in collaborazione con il Circolo Operaio Mirafiori di corso Traiano 34/3.



A chiedere aiuto, in questo periodo, sono state in particolare 40 famiglie in difficoltà, soprattutto di origine immigrata, nel quartiere di Mirafiori. Ma non mancano anche alcuni colleghi operai stessi.



"Per chiunque volesse ancora portare degli alimenti o ne avesse necessità - dicono gli organizzatori - l'appuntamento è per il 15 marzo dalle 10 alle 18 presso il gazebo solidale che sarà allestito in corso Marconi all'angolo con via Madama Cristina".