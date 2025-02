Una corsa da Re: il 12 ottobre dalla Reggia di Venaria appuntamento clou per tutti i runner

Dai giardini della Reggia di Venaria, nel cuore del parco La Mandria, attraversando i comuni di Druento, San Gillio è tutto già pronto per la 13ª edizione di Una corsa da Re, con la I edizione della Maratona Reale completa, appuntamento ormai tradizionale per i runner del Piemonte e non solo, in programma domenica 12 ottobre 2025.

Arte, sport e natura si fondono in un evento organizzato da Base Running in collaborazione con Regione Piemonte, Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, Ente di Gestione delle Aree protette dei Parchi Reali, Parco Naturale La Mandria e Città di Venaria Reale, Comuni di Druento, San Gillio.

Per soddisfare i runner di tutti i livelli, la gara si compone di tre distanze.

“Dopo quattro edizioni della gara a tappe, presentiamo quest’anno, per la prima volta la Maratona Reale completa. Il nostro pubblico si aspettava una novità di questo genere” afferma Alessandro Giannone, presidente di Base Running.

La Maratona per gli atleti più allenati: un percorso certificato da “World Athletics” immerso perlopiù nello scenario maestoso della Reggia di Venaria e nel Parco La Mandria.

21 km: La Mezza Maratona, che per il terzo anno anch’essa certificata che viene disputata fin dalla prima edizione.

10 km: Per tutti la “classica” di Una Corsa da Re, distanza capace di raccogliere da sola più del 60% delle iscrizioni e regalare emozioni anche a chi vuole camminare, grazie al tempo limite esteso a 2 ore.

La maratona e la mezza maratona partiranno domenica alle 9, mentre quello della 10km alle 9.30. L’arrivo di tutte le corse sarà nel Gran Parterre, uno dei punti più affascinanti per godere della maestosità di quella che è considerata la regina delle Regge Sabaude, Patrimonio dell’Umanità Unesco.

FAMILY RUN – CORSA DEL PRINCIPINO 4 km: Per chi non se la sente ancora di affrontare una gara ma vuole far parte della grande festa di sport di Una Corsa da Re e per chi vuole partecipare con i propri figli o condividere con il proprio amico a quattro zampe un momento di attività fisica, interamente sviluppata all’interno dei Giardini della Reggia di Venaria.

Il sito ufficiale della manifestazione è: www.baserunningteam.it