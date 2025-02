Torino si tinge dei colori del Sud: "Viva la Puglia" e Carnevale e tanto cioccolato al MUV

Dal 28 febbraio al 2 marzo, Strada della Campagna 298 si trasformerà in un vivace villaggio dove grandi e piccini potranno immergersi in un'atmosfera di festa e tradizione.

Carnevale e cioccolato: un connubio irresistibile

Il clou dell'evento sarà il Carnevale, con un'attenzione particolare ai bambini. Sabato 1 e domenica 2 marzo pomeriggio, il MUV si animerà con "Viva Carnaval & Chocco Show", un appuntamento imperdibile con baby dance, musical, supereroi e principesse della N.I.D.A Onlus, animazione e Willy Wonka. I bambini in maschera potranno gustare una merenda gratuita al cioccolato e partecipare alla battaglia dei coriandoli. Domenica, inoltre, verranno realizzate grandi sculture di palloncini e premiata la maschera più bella.

N.I.D.A Onlus: supereroi e principesse per un sorriso

Sabato pomeriggio, i volontari della N.I.D.A Onlus, la Nazionale Italiana dell'Amicizia, porteranno un tocco di magia all'evento, trasformandosi in supereroi e principesse per regalare sorrisi ai bambini.

Puglia protagonista: cultura, cibo e musica

"Viva la Puglia" non è solo Carnevale, ma anche un viaggio alla scoperta delle tradizioni pugliesi. Durante tutto il weekend, i visitatori potranno assaporare i piatti tipici della regione, partecipare a laboratori di pasta fresca e ceramica, e lasciarsi trasportare dai ritmi coinvolgenti della pizzica e della taranta.

"Vicoli del Sud": musica e tradizione

Il gruppo "Vicoli del Sud" sarà protagonista di diversi momenti musicali durante l'evento. Venerdì 28 febbraio, dalle 18:30, il gruppo terrà laboratori gratuiti di musiche, canti e arti popolari, seguiti da uno spettacolo-concerto dalle 21:00 alle 23:00. Domenica 2 marzo, dalle 12:00, il gruppo accompagnerà il pranzo della domenica con canti folkloristici del Sud e, dalle 14:30, terrà un laboratorio di musiche, canti e strumenti musicali della tradizione.

Musica per tutti i gusti

Oltre ai "Vicoli del Sud", in programma venerdì 28 febbraio il MUV ospiterà altri appuntamenti musicali:, , mentre sabato 1 marzo sarà la volta dei "Frank & The Gangsters" con lo spettacolo "Swing Mania" faranno ballare il pubblico con un repertorio che spazia dai classici americani degli anni '50 ai successi della musica italiana.

Non solo cibo, anche spettacolo e intrattenimento

Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, ogni weekend è animato da musica dal vivo e spettacoli live, un'occasione perfetta per chi vuole trascorrere una serata in compagnia tra buon cibo e intrattenimento. Laboratori gratuiti di pizzica, taranta e tamburelli.

Take-away senza limiti!

Per chi desidera portare a casa i sapori del Sud, tutti i piatti saranno disponibili con servizio di asporto.

Un format per ogni occasione

La struttura, pensata per essere funzionale e accogliente, è ideale sia per una pausa pranzo gustosa durante la giornata di lavoro, sia per vivere una serata di festa in compagnia.

Con ampi spazi e un'atmosfera rilassata, MUV – My Urban Village, nuovo Spazio Eventi a Torino si propone come punto di ritrovo per chi vuole concedersi una pausa dai ritmi cittadini.

Informazioni utili

Date: 28 febbraio - 1 marzo - 2 marzo

28 febbraio - 1 marzo - 2 marzo Orari: dalle 11:00 alle 23:00

dalle 11:00 alle 23:00 Luogo: MUV - My Urban Village, Strada della Campagna 298, Torino

Ingresso: gratuito

gratuito Contatti: Marco: 345 0072656 Prenotazioni tavoli: 349 4179852 E-mail: info@muvtorino.it

Social media: Facebook: https://www.facebook.com/muvtorino



Un'occasione imperdibile per vivere un weekend di festa, cultura e sapori autentici!

