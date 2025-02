Unia e Disabato: "Studenti lasciati a piedi alla stazione di Chieri"

"Quanto successo nella mattinata di ieri, 26 febbraio, alla stazione ferroviaria di Chieri è davvero grave. Di fronte ad un treno sovraffollato a causa della cancellazione di una delle corse più usufruite, quella delle 7,20 della linea Sfm1 Chieri Rivarolo, il Capotreno ha operato una scelta, favorendo una categoria di viaggiatori, i lavoratori, per far partire il treno in sicurezza.

“E’ fondamentale esigere che si attui un piano che possa garantire un servizio di trasporto pubblico veramente efficace ed efficiente.” - Dichiara Simonetta Verdi Segreteria di Sinistra Italiana Chieri. - Continua “Chiediamo risposte alla Regione Piemonte, ed auspichiamo un confronto diretto fra Regione, Trenitalia ed i Comuni interessati. La nostra città, purtroppo, non offre un’alternativa in molti casi allo spostamento in auto verso Torino ed altri centri di produzione soprattutto per i pendolari che lavorano su turno” - Conclude Simonetta verdi

“La situazione del servizio ferroviario regionale è disastrosa: ogni giorno centinaia di pendolari, lavoratori e studenti, si trovano ad affrontare ritardi e corse cancellate, senza alternative, che determinano situazioni come quella di ieri a Chieri. - dichiara Alice Ravinale, capogruppo di AVS in consiglio Regionale - Per non parlare dei servizi serali e nei weekend, totalmente insufficienti. Nonostante questo, la Giunta Cirio nel bilancio approvato ieri non ha stanziato risorse idonee per fare fronte alla situazione, nè tantomeno quelle più volte promesse in campagna elettorale per il biglietto gratuito rivolto proprio agli studenti. Anzi, è emerso negli ultimi giorni che la Regione intende aumentare di nuovo le tariffe: un provvedimento inaccettabile, anche a fronte dello stato del servizio”.