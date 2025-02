Con marzo entrano in funzione i tornelli a Porta Nuova: si potrà accedere ai binari solo col biglietto

Da domani, sabato 1° marzo, entrano in servizio i tornelli alla stazione ferroviaria di Porta Nuova.

Sistema già sperimentato a Roma e Milano

Il nuovo sistema, già sperimentato in grandi città come Roma e Milano, permette di accedere ai binari solo se si è dotati del biglietto del treno. Uno strumento che dovrebbe permettere di aumentare la sicurezza e gestire in modo più efficace i flussi dei viaggiatori che accedono alle banchine.