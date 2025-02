Grugliasco, lampioni accesi di giorno: tecnici al lavoro in via Arduino

I lampioni in via Arduino sono accesi anche di giorno a Grugliasco: diverse segnalazioni sono arrivate in municipio.

L'Amministrazione comunale ne è al corrente e i tecnici stanno effettuando le dovute verifiche per risolvere il problema il prima possibile.

In attesa dei test sulla corretta attivazione delle lampade solo di sera e di notte, l'Amministrazione ha deciso di tenerle accese tutto il giorno, piuttosto che lasciare la via al buio anche di sera.