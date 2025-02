Cantieri a Porta Palazzo, l'appello della Lega: "Sgravi fiscali per i negozi"

Sgravi fiscali per i negozi di piazza della Repubblica interessati dai cantieri PinQua e Pnrr. La richiesta, a oltre un anno dall'inizio dei lavori nei pressi del civico 13, è arrivata nel centro civico della Circoscrizione 7 grazie a una mozione dei consiglieri della Lega Daniela Rodia e Daniele Moiso. Già autori di una prima delibera nel 2023.

Scelta giusta

"Giusto aiutare i commercianti che gravitano intorno alla piazza e che sono ostaggio dei cantieri - così Rodia -. Specie quelle attività che non hanno il passaggio dei clienti (il transito sul marciapiede non è consentito), e che stanno subendo molti danni economici".

Un atto votato da tutta la Sette. Con il presidente, Luca Deri, a ricordare "uno sgravio della Tari tra il 15 e il 20% nei pressi di via Andreis (la differenza dovuta alla durata del cantiere). Tuttavia anche oggi è giusto andare a chiedere qualcosa per un progetto di riqualificazione che riguarda il borgo ma che può avere anche delle ripercussioni negative".

1 apertura, 3 chiusure

Due i cantieri: uno riguarda il plateatico di via Mameli, uno piazza della Repubblica 13. E per la fine dei lavori bisognerà aspettare un altro anno. "Vista la situazione drammatica dei nostri negozi (per ogni apertura 3 chiusure) - commenta il vicepresidente della 7, Ernesto Ausilio -, è giusto chiedere lo sgravio del 50% a quei negozi. Il cantiere riqualificherà sicuramente la zona ma al momento è penalizzante per gli esercenti".