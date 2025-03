Gestire la celiachia, corso formativo per medici e personale sanitario

La Scuola Piemontese di Medicina Generale “Massimo Ferrua” in collaborazione con L'Associazione Italiana Celiachia Piemonte Aps organizza un evento formativo per approfondire la gestione della celiachia, una patologia autoimmune che colpisce circa l'1% della popolazione mondiale. L’incontro si terrà il 27 marzo 2025, dalle 18.30 alle 22.30, presso l’Aula Magna della Scuola Piemontese di Medicina Generale, in corso Svizzera 185/Bis.

Il corso Il corso è rivolto ai Medici e Personale Sanitario con particolare focus sul Medico di Famiglia e mira a fornire un aggiornamento completo e multidisciplinare sulle modalità di diagnosi precoce, gestione terapeutica e follow-up della celiachia. Considerata la variabilità clinica della malattia, che può manifestarsi in forme tipiche, atipiche o silenti, è fondamentale che i professionisti sanitari siano in grado di riconoscere i segni della patologia e di intervenire tempestivamente. Il programma

Il programma dell'evento prevede una serie di interventi da parte di esperti del settore, i quali affronteranno le principali sfide cliniche legate alla celiachia, con particolare attenzione all'interazione tra il medico di medicina generale e gli specialisti gastroenterologi. Durante l'incontro, verranno analizzate le diverse forme di presentazione della celiachia, la gestione del paziente con celiachia sia nell'adulto che nel bambino, e le modalità di supporto dietetico e psicologico per facilitare l'adesione alla dieta senza glutine, una componente fondamentale per il trattamento della malattia.

Il corso offre 4 crediti Ecm ed è concepito per stimolare una partecipazione attiva, grazie anche a sessioni di confronto e dibattito interattivo, in cui i partecipanti potranno confrontarsi con gli esperti sui casi clinici e sulle difficoltà incontrate. Sarà, inoltre, un’opportunità per i medici di medicina generale di acquisire competenze avanzate nella gestione della celiachia, inclusi gli errori diagnostici più comuni da evitare e gli approcci più efficaci per garantire l'aderenza alla terapia. Formazione

L'incontro si configura come un’occasione unica di aggiornamento e formazione, essenziale per migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria ai pazienti celiaci e promuovere un corretto follow-up clinico. I partecipanti acquisiranno strumenti pratici per gestire efficacemente la patologia, integrando le conoscenze scientifiche con un approccio umano e relazionale, fondamentale per supportare i pazienti in un percorso che richiede una gestione a lungo termine.

Le iscrizioni al corso sono aperte e possono essere effettuate tramite il portale: https://corsi.scuolapiemontesemg.it/.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale dell'Associazione Italiana Celiachia Piemonte Aps: https://piemonte.celiachia.it/

Programma dettagliato dell'evento:

• 18:30 - 19:00

Registrazione dei partecipanti e aperitivo di benvenuto

• 19:00 - 19:15

Introduzione alla Celiachia in Medicina Generale

Dott.ssa Alessandra Taraschi (Medico di Medicina Generale)

• 19:15 - 19:45

La Celiachia nello studio del MMG: Presentazioni cliniche dell’adulto

Dott. Mauro Bruno (Dirigente Medico I Livello SOC Gastroenterologia, AOU Città della Salute e della Scienza – Torino)

• 19:45 - 20:15

Confronto e dibattito interattivo: il ruolo del MMG

Dott.ssa Alessandra Taraschi (Medico di Medicina Generale)

• 20:15 - 20:45

La Celiachia nello studio del MMG: Presentazioni cliniche del bambino, quali differenze?

Dott. Pier Luigi Calvo (Resp. Gastroenterologia Pediatrica, SSD Ospedale R.Margherita – Torino)

• 20:45 - 21:15

Confronto e dibattito interattivo: il ruolo del MMG

Dott.ssa Alessandra Taraschi (Medico di Medicina Generale)

• 21:15 - 21:45

Quali strumenti per la terapia dopo la diagnosi e nel follow-up: la dieta senza glutine

Dott.ssa Lucia Fransos (Dietista Responsabile Area Food, AIC Piemonte)

• 21:45 - 22:10

Paziente in follow-up: quando richiedere esami di controllo

Dott. Mauro Bruno (Dirigente Medico I Livello SOC Gastroenterologia, AOU Città della Salute e della Scienza – Torino)

Dott. Pier Luigi Calvo (Resp. Gastroenterologia Pediatrica, SSD Ospedale R.Margherita – Torino)

Dott.ssa Alessandra Taraschi (Medico di Medicina Generale)

• 22:10 - 22:25

Discussione e domande

Dott. Mauro Bruno, Dott. Pier Luigi Calvo, Dott.ssa Lucia Fransos, Dott.ssa Alessandra Taraschi

• 22:25 - 22:30