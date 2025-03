Farmaci non scaduti: si possono recuperare anche a Pinasca

È una soluzione per non sprecare farmaci validi e aiutare chi ne ha bisogno. Stamattina nella farmacia Piton Santiano di Pinasca è stato inaugurato il servizio di Recupero Farmaci Validi non Scaduti della onlus Banco Farmaceutico.

Nel 2024, nel capoluogo e in Provincia, sono stati salvati dalla scadenza 88.000 farmaci, per un valore che supera i 2 milioni di euro, e sono stati donati a oltre 30 enti convenzionati con il Banco.

L’inaugurazione di stamattina ha visto partecipare il direttore dell’ente Paola Saglietti, il consigliere regionale Silviao Magliano, il sindaco Igor Bonino e l’assessore Guido Rostagno.

Nella farmacia di via Nazionale 34 sarà possibile consegnare farmaci o parafarmaci che abbiano ancora almeno 6 mesi di validità. Non sono ammessi invece medicinali stupefacenti, con sostanze psicotrope, o da conservare in frigo e confezioni ospedaliere.

A disposizione degli utenti ci sarà un apposito contenitore di raccolta donazioni, ma queste avverranno solo dopo il vaglio del farmacista, che attesterà anche la corretta conservazione in confezione e la presenza del bugiardino.